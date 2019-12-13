Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 18:43

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом на фоне новостей о согласовании торговой сделки США и Китая, при этом британский FTSE 250 достиг рекордного пика благодаря победе на парламентских выборах в Великобритании Консервативной партии, выступающей за выход страны из Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,09% и закрылся на отметке 412,02 пункта, вблизи рекордного уровня закрытия, установленного в апреле 2015 года.

Британский индекс FTSE 100, в расчет которого входят акции крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, поднялся на 1,1%. Индекс FTSE 250, который объединяет акции 250 крупнейших компаний, не входящих в FTSE 100, подскочил на 3,4%, достигнув рекордного максимума.

Германский индекс DAX вырос на 0,46%, французский CAC 40 - на 0,59%, испанский IBEX 35 - на 1,01%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,26%.

В Минкоммерции КНР сообщили, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары, пишет в пятницу агентство Bloomberg.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран.

Агентство поясняет, что достигнутое соглашение состоит из девяти пунктов. В них говорится о спорных вопросах, касающихся таких тем, как защита интеллектуальной собственности, сельхозпродукция, финансы, спорные вопросы, связанные с валютой, транспарентность. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения споров в сфере торговли.

США и КНР при этом согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся немногочисленных вопросов: речь идет, например, о юридической экспертизе текста и о его переводе. После этого соглашение будет подписано представителями США и Китая.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР.

"Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в твиттере.

Улучшению настроений инвесторов также способствовали результаты парламентских выборов в Великобритании, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером в пятницу, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 мест больше, чем у них было в прежнем составе нижней палаты парламента).

Финишировавшие на втором месте лейбористы получили только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах). Остальные партии получили в общей сложности 23 места.

Большинство мест в Палате общин, как ожидается, даст британскому премьеру возможность беспрепятственно завершить процесс выхода Великобритании из ЕС. Премьер пообещал уложиться с Brexit до 31 января. Королева Великобритании Елизавета II в пятницу поручила Джонсону сформировать новое правительство.

Акции британских банков существенно подорожали на фоне этих новостей, подтолкнув вверх европейский банковский сектор.

Котировки акций Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) выросли на 8,4%, Lloyds Banking Group Plc - на 5,3%, Barclays Plc - на 6,2%.

Хороший рост также продемонстрировали акции европейских автопроизводителей. Цена бумаг Faurecia повысилась на 1,4%, Valeo SA - на 0,6%, Peugeot SA - на 2,2%, Continental AG, - на 0,3%, Daimler AG - на 1,4%.

Бумаги Deutsche Bank AG подешевели на 0,9% на сообщениях СМИ о том, что крупнейший германский банк может существенно сократить размер бонусного пула за 2019 год в рамках сокращения расходов. Руководство банка рассматривает возможность снижения примерно на 20% относительно прошлого года, в то время как штат в этом году уменьшился на 5%, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги Telefonica SA прибавили в цене 0,5% на новостях о том, что испанская телекоммуникационная компания рассматривает возможность поиска стратегического партнера для своего подразделения в Латинской Америке или проведения IPO этого подразделения. По сообщениям СМИ, компания находится на раннем этапе переговоров с потенциальными консультантами, обсуждая варианты.

ва ко ав*

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