Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 18:02

Лондон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом на фоне позитивных сигналов из Белого дома относительно перспектив промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% и составил 406,04 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, германский DAX - на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,6%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1% и 0,5% соответственно.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, выступавший в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, сказал, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу подтвердил в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениям Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, писала The Wall Street Journal.

В лидерах роста в пятницу оказались акции фармацевтических компаний. Цена бумаг Sanofi выросла на 1,5%, бумаги Novartis подорожали на 1,5%.

Котировки акций датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S подскочили на 5,8%, поскольку компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли в третьем квартале текущего года. В то же время Maersk немного ухудшила прогноз роста рынка контейнерных перевозок в связи с тем, что торговые войны оказывают давление на перспективы экономического роста.

Акции шведского производителя медицинских товаров Elekta AB упали на 11,4%, так как компания предупредила о снижении годовой прибыли.

Рыночная стоимость норвежской нефтесервисной компании Subsea 7 SA выросла на 1,9% на фоне сообщений СМИ о ее возможном слиянии с итальянским конкурентом Saipem. Капитализация Saipem увеличилась на 1,4%.

Наибольшие потери понесли акции европейских банков. Бумаги SEB AB подешевели на 12,3% на новостях о том, что шведская национальная вещательная корпорация SVT планирует обнародовать информацию о возможном участии банка в отмывании денег в странах Балтии. Цена бумаг SEB в ходе торгов опускалась на 15%, максимальными темпами за последние более чем 10 лет.

Цена бумаг британской телекоммуникационной компании BT Group снизилась на 1,1% после того, как оппозиционная Лейбористская партия Великобритании пообещала национализировать ее подразделение Openreach в случае победы на выборах в декабре.

Акции ArcelorMittal подорожали на 2,5% после того, как сталелитейная компания получила одобрение суда в Индии на завершение сделки по покупке за $5,8 млрд Essar Steel India Ltd., которая была выставлена на продажу в рамках процедуры банкротства.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ак ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!