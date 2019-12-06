Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 18:45

Лондон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне публикации данных о числе рабочих мест и безработице в США за ноябрь, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,16% и составил 407,35 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,43%, германский DAX - на 0,86%, французский CAC 40 - на 1,21%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1,51% и 0,93% соответственно.

Как стало известно в пятницу, безработица в США в прошлом месяце снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года, по сравнению с октябрьскими 3,6%. Число рабочих мест в экономике США увеличилось на 266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января. Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Оптимистичная статистика по рынку труда США усиливает надежды на ускорение темпов глобального экономического роста, отмечает Алек Янг, управляющий директор по исследованию глобальных рынков в FTSE Russell. Также, по словам Янга, она придает инвестором больше уверенности в условиях сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая.

Две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил в пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNBC, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна (СУАР).

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Позднее СМИ, однако, сообщили, что американская сторона все же рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря.

Акции британской сети универмагов Marks & Spencer Group PLC (M&S) подскочили на 4,1% после того, как конкурирующая Associated British Foods PLC спрогнозировала улучшение прибыли на акцию в 2020 финансовом году, хотя маржа ритейлера Primark, принадлежащего компании, как ожидается, будет ниже показателя за предыдущий год. Цена бумаг AB Foods поднимается на 0,8%.

Бумаги Swiss Re прибавили 3% на фоне сообщения швейцарской перестраховочной компании о том, что она продает британское подразделение ReAssure Group plc страховому посреднику Phoenix Group Holdings Plc в рамках сделки, оценивающей ReAssure в 3,25 млрд фунтов стерлингов ($4,27 млрд). Акции Phoenix Group дорожают на 1,2%.

Котировки акций Aston Martin Lagonda выросли почти на 6% на новостях, что канадский миллиардер Лоуренс Стролл планирует сделать предложение о покупке британского производителя спортивных автомобилей. Как сообщило накануне британское издание Autoсar, Стролл, являющийся владельцем команды "Формулы-1" Racing Point, рассматривает возможность приобретения крупной доли акций, которая даст ему контроль над Aston Martin.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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