Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 19:02

Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в понедельник, впервые за последние четыре сессии, благодаря подъему акций банков и горнорудных компаний на оптимизме по поводу прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,6% и составил 394,22 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,8% и 0,7% соответственно.

Улучшению настроений инвесторов содействовали заявления вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в минувшие выходные о том, что Китай и США добились "существенного прогресса" в торговых переговорах и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно.

Тем временем спикер британской Палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутом правительством страны с Брюсселем.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в Палате общин позже на этой неделе.

Вместе с тем позитивом для рынков стала финансовая отчетность ряда компаний.

Акции германской SAP SE подорожали на 2,3%, оказав наибольшую поддержку индексу Stoxx 600, после того как крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, отчитался о росте чистой прибыли на 28% и подтвердил прогноз на весь текущий год.

Цена бумаг шведской инжиниринговой группы Atlas Copco выросла на 9,4%, норвежской компании по переработке вторсырья Tomra Systems - на 7,9% благодаря воодушевляющим отчетам.

Бумаги Wirecard подскочили на 6,1%, после того как германская финтех-компания сообщила, что поручила аудиторской фирме KPMG провести независимую проверку в компании на фоне обвинений в нарушении правил бухгалтерского учета.

Котировки акций Deutsche Bank AG выросли на 2,9%. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, банк рассматривает возможность значительного сокращения рабочих мест в подразделении, которое торгует ценными бумагами, связанными с процентными ставками - единственном, которое пока не было затронуто масштабной реорганизацией крупнейшего в Германии банка.

Акции британского сервиса заказа и доставки еды Just Eat Plc подешевели на 5,7%, несмотря на то, что компания зафиксировала рост выручки в третьем квартале 2019 года и подтвердила прогноз на год в целом.

Рыночная стоимость страховой компании Prudential Plc упала на 9,3% на фоне новостей о завершении процесса выделения ее британского подразделения M&G в отдельный бизнес.

Капитализация Micro Focus International снизилась на 6,9% после того, как канадский разработчик программного обеспечения Open Text Corp. сообщил, что не рассматривает возможность приобретения британского производителя программного обеспечения.

ва вч вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!