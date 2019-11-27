Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 19:09

Лондон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в среду благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32%, до 409,81 пункта, достигнув максимального уровня закрытия как минимум за год.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,36%, германский DAX - 0,38%, испанский IBEX 35 - 0,41%. Французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB снизились 0,26% и 0,05% соответственно.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. "Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, подтолкнули европейские индексы к максимальным отметкам с 2015 года ранее в ноябре, отмечает агентство Bloomberg.

"Оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая является движущей силой роста рынка", - сказал аналитик банка Joh Berenberg Gossler & Co. Ульрих Урбан.

Аналитики Barclays прогнозируют, что фондовые рынки Западной Европы продолжат умеренно повышаться в 2020 году. По их словам, цены на акции по-прежнему выглядят весьма привлекательными по сравнению с облигациями, при этом дополнительную поддержку рынкам может оказать некоторое восстановление показателей прибыли. Рост прибыли на акцию в еврозоне, как ожидается, составит 5%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на неожиданное улучшение доверия французских потребителей к экономике страны в ноябре. Индекс потребительского доверия во Франции, по данным национального статистического управления Insee, в этом месяце вырос до 106 пунктов со 104 пунктов в октябре. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение показателя до 103 пунктов.

Котировки акций British American Tobacco Plc, одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции, выросли на 3,2%, оказав наибольшую поддержку индексу Stoxx Europe 600, несмотря на то, что компания ухудшила прогноз роста продаж электронных сигарет в текущем году.

Акции ирландского поставщика медицинских услуг UDG Healthcare, который опубликовал хорошую годовую отчетность, подскочили на 8%, продемонстрировав наибольший рост среди компаний Stoxx Europe 600.

Акции Altran Technologies SA подорожали на 0,3%, после того как инвестиционная компания Elliott Management сообщила, что предложение поставщика ИТ-услуг Capgemini SE о покупке инжиниринговой компании является неадекватным.

ва вч ав*

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