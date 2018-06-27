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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 18:57 27.06.2018 - 18:57

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы, снижавшиеся в начале торгов в среду, завершили сессию ростом благодаря сигналам смягчения позиции президента США Дональда Трампа в плане ограничительных мер в отношении Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов на 0,7%, до 379,97 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 1,1%, французский CAC 40 - на 0,9%, германский DAX - также на 0,9%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE прибавили соответственно по 0,2% и 0,7%.

Президент США Дональд Трамп во вторник просигнализировал, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

"Рынки рискованных активов, начавшие день в оборонительной позиции, перешли к ралли после ослабления опасений торговой войны, - отмечает аналитик Forex.com Фавад Разакзада. - Это произошло после смягчения риторики Трампа в отношении Китая".

Статданные, обнародованные в среду, указали на ухудшение уровня делового доверия в ряде европейских стран.

Так, индекс доверия французских потребителей к экономике страны в июне 2018 года опустился до 97 пунктов с пересмотренных 99 пунктов месяцем ранее, сообщило национальное статистическое управление Insee.

Текущее значение индикатора является минимальным с сентября 2016 года. Ранее сообщалось, что в мае индекс доверия составлял 100 пунктов, и аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали его сохранения в июне на этом уровне.

Доверие инвесторов к экономике Италии и Швейцарии снизилось в июне.

Между тем кредитование бизнеса в еврозоне в мае выросло рекордными темпами с 2009 года - на 3,6% в годовом выражении после повышения на 3,3% в апреле, объявил Европейский центральный банк.

Рост цен на нефть поддержал акции европейских нефтекомпаний в среду. Акции BP на этом фоне прибавили в цене 3,4%, Royal Dutch Shell - 2,6%, Total - 2%.

Котировки акций Deutsche Bank упали на 1,9% по итогам сессии, в ходе торгов они обновили исторический минимум.

Стоимость акций BASF увеличилась на 1,6%, нивелировав отмечавшееся ранее падение на новости о том, что Еврокомиссия начала углубленное исследование сделки по покупке германской компанией бизнеса Solvay по выпуску полиамидов, которую две компании планировали закрыть в третьем квартале текущего года.

Цена бумаг Sky Plc повысилась на 1,2%. Walt Disney Co. повысила прогнозы EBITDA для Sky на 2020-2028 фингоды, но снизила оценку на 2019 фингод, завершающийся 30 июня 2019 года, с 2,61 млрд до 2,51 млрд фунтов. На прошлой неделе Disney согласилась купить активы 21st Century Fox за $71,3 млрд, включая 39% акций Sky.

По данным Financial Times, британские регуляторы просили повысить цену Sky.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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