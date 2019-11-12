Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 18:10

Лондон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник.

Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о возможной отсрочке введения импортных пошлин на европейские автомобили.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,49% и завершил сессию на отметке 407,31 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65%, германский DAX - на 0,75%, французский CAC 40 - на 0,58%, итальянский FTSE MIB - на 1,37%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,73%.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может объявить, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, по словам собеседника издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

В центре внимания мировых рынков также остаются торговые отношения США с Китаем. Трейдеры ждут выступления президента США Дональда Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник, надеясь на то, что американский президент прояснит текущую ситуацию с торговыми переговорами.

На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Акции французского оператора связи Iliad SA подскочили на 19,9% после того, как компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал и объявила о новой программе обратного выкупа акций.

Цена бумаг германской Infineon Technologies AG, одного из крупнейших в Европе производителей полупроводников, выросла на 6,2%, так как компания зафиксировала значительный рост чистой прибыли в четвертом финансовом квартале.

Бумаги Dialog Semiconductor Plc подорожали на 6,9%, после того как британский производитель микрочипов пересмотрел свой долгосрочный прогноз.

Котировки акций германской почтово-логистической группы Deutsche Post DHL Group поднялись на 3,9%, поскольку компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль благодаря повышению выручки во всех подразделениях.

Рыночная стоимость Vodafone Group Plc увеличилась на 3,5%, так как британский оператор мобильной связи сократил убыток в первом финансовом полугодии и улучшил прогноз скорректированной прибыли на весь 2020 фингод.

Капитализация Osram Licht AG, германского производителя осветительных приборов, выросла на 0,2%, после того как совет управляющих и наблюдательный совет компании рекомендовали акционерам принять предложение о покупке со стороны австрийского производителя полупроводников AMS AG.

В то же время акции Continental AG подешевели на 3,3%, поскольку германский производитель автокомпонентов зафиксировал убыток в третьем квартале и сообщил, что не ожидает существенного улучшения ситуации на мировом авторынке в ближайшие пять лет.

Котировки бумаг швейцарского производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut AG упали на 6,1% на сообщении о том, что его основной акционер Jacobs Holding AG снизил долю в капитале компании до 40% для диверсификации портфеля.

Бумаги британской Electrocomponents Plc рухнули на 10,8%, так как компания отчиталась о значительном падении доналоговой прибыли в первом полугодии 2020 финансового года.

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