Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 19:18

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли в понедельник на фоне постепенного смягчения ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Оптимизму на рынках способствовали данные, указавшие на самые медленные темпы прироста новых заражений коронавирусом с конца февраля.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 4,07% - до 341,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 4,29%, продемонстрировав сильнейший однодневный рост с 25 марта. Германский DAX подскочил на 5,67% и впервые с 29 апреля превысил отметку в 11 тыс. пунктов. Французский индекс CAC поднялся на 5,16%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 3,26% и 4,70% соответственно.

Европейские страны продолжают постепенно смягчать ограничения и возобновлять экономическую активность.

Бельгия в понедельник приступила ко второй фазе поэтапного снятия ограничений, в частности, начинается постепенное возобновление занятий в системе начального и среднего образования. Кроме того, открываются музеи и некоторые исторические здания, билеты в которые должны приобретаться по интернету или заказываться по телефону. Парикмахерским, салонам красоты и другим кабинетам немедицинских услуг, предусматривающих непосредственный контакт с клиентами, разрешают приступить к работе по предварительной записи, без живых очередей.

Тем временем власти Италии в минувшие выходные приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях. Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.

Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой послекризисного восстановления европейской экономики - созданием фонда объемом 500 млрд евро бюджетных средств.

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на передававшейся по видеосвязи пресс-конференции, в которой она участвовала вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Предполагается, что этот фонд, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС, мог бы быть "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов", отмечается в совместном заявлении Парижа и Берлина.

Инвесторы также позитивно восприняли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Председатель ФРС в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, сказал Пауэлл. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Депрессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Акции ирландской Ryanair Holdings Plc взлетели в цене на 15,8%. Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик сократил чистую прибыль на 27% по итогам 2020 финансового года, который завершился 31 марта, до 648,7 млн евро. Между тем годовая выручка повысилась до 8,49 млрд евро по сравнению с 7,69 млрд евро годом ранее.

Цена бумаг шведского производителя медицинского оборудования Elekta выросла на 15,8% на фоне сообщений о том, что австралийская GenesisCare заказала у компании линейные ускорители на сумму $200 млн.

Бумаги оператора аэропортов Aeroports de Paris подорожали на 13,1%, хотя компания отчиталась о падении трафика в апреле на 99%.

Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles NV повысились на 8,2%. Итало-американский автомобилестроительный концерн сообщил, что ведет переговоры об открытии кредитной линии на сумму 6,3 млрд евро, гарантированной правительством Италии, чтобы поддержать свое финансовое состояние на фоне пандемии коронавируса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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