Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 18:15

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились в четверг, пятую сессию подряд, на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,37% и составил 406,56 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13%, германский DAX - на 0,83%, французский CAC 40 - на 0,41%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,52% и 0,56% соответственно.

Американские и китайские переговорщики в последние недели провели серьезные, конструктивные дискуссии и договорились о поэтапной отмене дополнительных пошлин по мере продвижения к заключению торговой сделки, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

По данным The Wall Street Journal, первый этап включает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на более сильное, чем ожидалось, сокращение промышленного производства в Германии в сентябре. Объем промпроизводства снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя на 0,4%. По сравнению с сентябрем 2018 года промпроизводство упало на 4,3% при прогнозе снижения на 4,4%.

Акции ArcelorMittal подорожали более чем на 6%, коснувшись максимальной отметки более чем за два с половиной года и подтолкнув вверх индекс горно-металлургических компаний Stoxx Europe 600. Крупнейший сталепроизводитель мира завершил третий квартал с чистым убытком из-за сложных рыночных условий, в том числе из-за снижения цен и повышения расходов на сырье. Тем не менее, прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) оказалась лучше консенсус-прогноза.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG также выросла примерно на 6%, поскольку германская авиакомпания увеличила чистую прибыль в третьем квартале текущего года на 4% и подтвердила годовой прогноз.

Бумаги Siemens AG прибавили около 5%, так как крупнейший в Европе промышленный конгломерат отчитался об увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Commerzbank AG снизилась на 0,2%. Второй по величине банк Германии увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, однако ухудшил годовой прогноз, заявив, что, вероятно, не сможет добиться цели небольшого увеличения прибыли по сравнению с предыдущим годом.

Капитализация UniCredit SpA, крупнейшего банка Италии, увеличилась на 5,7%, так как он зафиксировал существенный рост прибыли в третьем квартале текущего года, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков.

Акции Deutsche Telekom AG подешевели на 2%, несмотря на то, что крупнейшая телекоммуникационная компания Европы отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в третьем квартале текущего года и улучшила годовой прогноз прибыли.

Бумаги британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc прибавили в цене 0,4%. Компания сообщила, что прибыль и денежный поток по итогам года, как ожидается, будут находиться ближе к нижней границе прогнозируемых диапазонов из-за расходов на ремонт двигателей Trent 1000, которые она производит.

Цена бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE поднялась на 1% на фоне сообщений СМИ о том, что Tiffany & Co. хочет, чтобы французский производитель товаров класса "люкс" повысил свое предложение о покупке американской сети розничной торговли ювелирными изделиями.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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