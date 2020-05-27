Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 20:12

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду на фоне оптимизма инвесторов в отношении предложенного Еврокомиссией плана антикризисного восстановления экономики ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,24% - до 349,75 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,26%, германский DAX прибавил 1,33%, достигнув максимума закрытия с 5 марта, французский CAC поднялся на 1,79%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,28% и 2,44% соответственно.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Она объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием "Будущее поколение ЕС" "увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. до 1,85 трлн евро".

Обозреватели в ЕС практически единодушны в том, что Евросоюз ожидают горячие споры по этому финансовому инструменту вплоть до июньского саммита ЕС, на который в Брюсселе пока надеются собрать глав государств и правительств 27 стран, а не проводить его по видеосвязи.

Европейские СМИ пишут о том, что Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция окажут сопротивление плану Еврокомиссии, так как они стабильно выступают против любого значительного увеличения союзного бюджета ЕС, что как раз и предусматривается инструментом, который предложила в среду фон дер Ляйен.

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в 2020 году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в среду.

Ранее ЕЦБ прогнозировал сокращение на 5-12%, однако Лагард исключила возможность "мягкого сценария", оставив только "средний" и "жесткий" варианты прогноза.

Между тем экономическая активность во Франции существенно увеличилась после отмены с 11 мая части ограничительных мер, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса. Однако объем ВВП страны в 2020 году сократится не менее чем на 8%, говорится в обзоре Национального статистического управления Insee.

Во втором квартале текущего года падение ВВП Франции, по оценкам Insee, может составить 20% в годовом выражении. В первом квартале был отмечен спад на 5,8%.

Индекс потребительского доверия к экономике Франции в мае упал до 93 пунктов с 95 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. При этом аналитики ожидали большего падения индекса - до 92 пунктов, пишет Trading Economics.

В апреле индекс потребительского доверия во Франции сократился на 8 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. Падение индикатора стало самым сильным с начала его расчета в 1972 году.

Котировки акций авиакомпаний и туроператоров продолжили расти в среду после заметного подъема накануне. Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) подорожали на 6,4%, TUI AG - на 14,3%.

Цена бумаг французского автопроизводителя Renault SA подскочили на 17,5%. Во вторник французская газета Le Figaro сообщила со ссылкой на источники, что компания, которая в пятницу должна представить план снижения расходов на 2 млрд евро, может сократить 5 тыс. рабочих мест до 2024 года.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG выросли на 0,4%, утратив часть завоеванных ранее позиций. Наблюдательный совет компании не стал утверждать пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, предложенный правительством Германии, после того как Европейская комиссия попыталась заставить авиаперевозчика отказаться от ключевых слотов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Акции швейцарского химконцерна Sika AG подешевели на 6,7%. Французская Cie. de Saint-Gobain сообщила, что продала акции компании объемом 2,56 млрд швейцарских франков ($2,64 млрд).

Капитализация Sanofi SA снизилась на 0,4%. Французская фармацевтическая компания сообщила о планах продать путем публичного размещения 11,8 млн акций американской биофармацевтической Regeneron Pharmaceuticals Inc. по цене $515 за акцию.

ва вч ав*

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