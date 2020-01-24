Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 18:44

Лондон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу в плюсе благодаря хорошим статданным по экономике еврозоны.

Улучшению настроений инвесторов также способствовали новости о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила пока не объявлять обстановку с коронавирусом в Китае чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам сессии на 0,86% и составил 423,64 пункта. За эту неделю индекс незначительно снизился.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,04%, германский DAX - на 1,41%, французский CAC 40 - на 0,88%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,11% и 0,46% соответственно.

На этой неделе основное внимание трейдеров приковано к ситуации в Китае в связи с эпидемией пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 881 человека, летальный исход зафиксирован в 26 случаях.

Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии китайские власти приняли решение закрыть 13 городов, сообщают СМИ. Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, кроме Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

ВОЗ по итогам заседания в четверг, однако, заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

Решение ВОЗ принесло некоторое облегчение на рынки, пишет MarketWatch. Подъему котировок также способствовали статданные, обнародованные в пятницу.

Исследовательская компания Markit Economics опубликовала сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. Индекс менеджеров закупок (PMI) в январе в обрабатывающей промышленности еврозоны вырос с 46,3 до 47,8 пункта, сильнее ожиданий. PMI в сфере услуг еврозоны снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта, ожидалось сохранение показателя на том же уровне.

Во Франции сводный PMI снизился с 52 пунктов до 51,5 пункта. В Германии сводный PMI вырос с 50,2 до 51,1 пункта, превзойдя ожидания. В Великобритании - с 49,3 до 52,4 пунктов, максимального уровня с 2018 года.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Регулятор также объявил о начале пересмотра своей стратегии, который должен продлиться до конца 2020 года.

Акции Virgin Money подорожали на 4,1% на новостях о том, что председатель банка Джим Петтигрю планирует уйти в отставку к сентябрю 2021 года.

Цена бумаг французской Carrefour SA, являющейся крупнейшим ритейлером в Европе, выросла на 4,6%, после того как компания отчиталась о росте продаж в четвертом квартале.

В то же время бумаги шведской Ericsson AB подешевели на 5,8%, несмотря на то, что крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей получил чистую прибыль в четвертом квартале по сравнению с убытком годом ранее.

Бумаги Takeaway.com NV потеряли в цене 1,2%, после того как британское Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании по вопросам конкуренции объявило о запуске расследования в отношении слияния компании с Just Eat стоимостью 6 млрд фунтов стерлингов. Цена бумаг Just Eat снизилась на 1,7%.

Рыночная стоимость Remy Cointreau SA, второго по величине производителя алкоголя во Франции, упала на 11,7% на новостях о том, что в третьем квартале 2019-2020 финансового года продажи компании снизились на 11,3% в органическом выражении.

Капитализация французской фармацевтической компании Ipsen рухнула на 23,4% на заявлении компании о приостановке испытания паловаротена для лечения фибродисплазии, неофициально именуемой "синдромом каменного человека".

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