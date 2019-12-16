Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 18:38

Лондон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли по итогам торгов в понедельник за счет улучшения настроений инвесторов в связи с новостями о торговой сделке США и Китая.

Поддержку рынкам также оказала победа на парламентских выборах в Великобритании Консервативной партии, выступающей за выход страны из Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,39% и составил 417,75 пункта, превысив рекордное значение в 414,06 пункта, достигнутое 15 апреля 2015 года.

Британский индекс FTSE 100 подскочил на 2,25%, германский индекс DAX поднялся на 0,94%, французский CAC 40 - на 1,23%, испанский IBEX 35 - на 1,22%, итальянский FTSE MIB - на 0,84%.

Торговое соглашение Вашингтона и Пекина и победа консерваторов в Великобритании могут символизировать поворотный момент для европейских фондовых рынков, поскольку эти события помогают устранить существенные риски для активов региона, пишет агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил Трамп.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

Тем временем окончательные результаты выборов в Великобритании, опубликованные вечером в пятницу, показали, что консерваторы получили 365 мест (на 57 мест больше, чем у них было в прежнем составе нижней палаты парламента). Финишировавшие на втором месте лейбористы получили только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах). Остальные партии получили в общей сложности 23 места.

Опубликованные в понедельник статданные из Германии указали на неожиданное ускорение темпов снижения деловой активности в промышленном секторе ФРГ. Индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый IHS Markit, в декабре неожиданно снизился до 43,4 пункта. Месяцем ранее его значение составляло 44,1 пункта, аналитики прогнозировали рост показателя до 44,5 пункта, согласно Trading Economics.

Тем временем, PMI в производственном секторе еврозоны в декабре снизился до двухмесячного минимума в 45,9 пункта, согласно предварительным данным, по сравнению с 46,9 пункта в ноябре. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали рост показателя до 47,3 пункта. Индикатор для сектора услуг вырос до 52,4 пункта, что является четырехмесячным максимумом, с 51,9 пункта месяцем ранее при прогнозе аналитиков на уровне 52 пункта.

Предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре осталось на отметке 50,6 пункта, как и в октябре.

Бумаги Cineworld Group подорожали на 2,47% на новостях о том, что британский оператор кинотеатров покупает компанию Cineplex Inc., владеющую сетью из 165 кинотеатров в Канаде, за 2,15 млрд канадских долларов ($1,64 млрд).

Акции Royal Bank of Scotland (RBS) укрепились на 3,65% на фоне продолжающегося роста бумаг британских компаний после выборов.

Бумаги шведской Electrolux потеряли в цене 10,6%, поскольку один из крупнейших мировых производителей бытовой техники ожидает, что расходы, связанные с реорганизацией производства в Северной Америке, сократят операционную прибыль подразделения в четвертом квартале примерно на $70 млн вместо $25 млн, о которых сообщалось ранее.

Цена бумаг H&M выросла на 2,2%, несмотря на то, что выручка владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды в четвертом финансовом квартале выросла слабее прогнозов аналитиков.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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