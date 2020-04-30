Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 10:55

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг преимущественно слабо снижаются, инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:07 мск опустился на 0,14% и составил 346,57 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,2%, германский DAX - на 0,06%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,47% и 0,35% соответственно. Французский CAC растет на 0,17%.

Подавляющее большинство аналитиков не ожидает изменения основных процентных ставок европейским Центробанком на предстоящем заседании. Базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на нулевом уровне, ставка по депозитам составляет минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - минус 0,25%.

В то же время, прогнозы экспертов предусматривают расширение новой программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), запущенной ЕЦБ в марте, минимум на 500 млрд евро с нынешних 750 млрд евро.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

Оптимизм инвесторов поддерживают позитивные сообщения о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD)

Между тем экономика Франции в первом квартале 2020 года сократилась на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.

Падение ВВП Испании в январе-марте составило 5,2% к предыдущему кварталу, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE). Это рекордное падение с момента начала наблюдений в 1995 году, пишет Trading Economics. Аналитики ожидали сокращения показателя на 4,4%. В годовом выражении ВВП страны снизился на 4,1%.

Розничные продажи в Германии в марте 2020 года рухнули на 5,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики ожидали падения показателя на 7,3%, согласно данным Trading Economics.

Акции аэрокосмического концерна Airbus SE дорожают на 5,1%. Накануне компания отчиталась о получении чистого убытка в первом квартале 2020 года, ее выручка сократилась на 15%.

Стоимость нидерландского оператора связи Royal KPN увеличивается на 4,4%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом квартале на 35% - до 120 млн евро. Квартальная выручка сократилась на 2,4% - до 1,33 млрд евро.

В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 - Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) Plc. Котировки британско-нидерландской нефтегазовой компании рухнули на 6,9%, после того как компания сократила квартальные дивиденды до $0,16 на акцию. Как отмечают СМИ, Shell снизила дивиденды впервые с 1940-х годов.

Бумаги Societe Generale SA дешевеют на 5,3%. Французский банк в первом квартале получил чистый убыток в 326 млн евро ($353,9 млн) по сравнению с чистой прибылью в 686 млн евро годом ранее.

Служба финансово-экономической информации

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