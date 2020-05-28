Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 19:23

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг повысились по итогам четвертого дня подряд на фоне оптимизма инвесторов по поводу постепенного открытия экономик в странах мира, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,64% - до 355,47 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,21%, германский DAX прибавил 1,06%, французский CAC поднялся на 1,76%, итальянский FTSE MIB - на 2,46%. Значение испанского IBEX 35 повысилось на 0,69%.

Поддержку рынкам накануне оказал предложенный Еврокомиссией план антикризисного восстановления экономики ЕС.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро. "Из этих 750 млрд евро 500 млрд евро будут составлять субвенции, а 250 млрд евро - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Она объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием "Будущее поколение ЕС" "увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. до 1,85 трлн евро".

Экономическая активность во всех двенадцати округах США в апреле - середине мая снизилась, при этом в большинстве из них значительно, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Между тем участники фондовых рынков не разделяют пессимизм ФРС, пишет MarketWatch.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между США и Китаем, которые в последнее время вновь ухудшились на фоне ситуации с Гонконгом.

Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте Госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в мае вырос до 67,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в апреле значение индикатора составляло 64,9 пункта, а не 67 пунктов, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 70,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Помимо этого, инвесторы оценивали данные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в первом квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Между тем еще более 2,1 млн американцев на прошлой неделе впервые обратились за пособием по безработице, свидетельствуют данные министерства труда страны. Общее количество заявок на пособие по безработице, поданных с 21 марта, составляет 40,7 млн, отмечает Trading Economics.

Акции Cineworld Group подорожали на 21,4% и стали лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600. Оператор сети кинотеатров сообщил, что договорился об условиях получения дополнительной ликвидности в размере $100 млн.

Цена бумаг easyJet Plc выросла на 4,4%. Британский бюджетный авиаперевозчик планирует сократить до 30% штата для снижения расходов в рамках подготовки к продолжительному периоду слабого спроса на перелеты из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В лидерах падения оказались бумаги Rolls-Royce Holdings PLC, которые подешевели на 6,85%. Акции норвежской перерабатывающей компании Tomra Systems ASA потеряли в цене 4,9%.

Служба финансово-экономической информации

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