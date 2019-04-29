Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 18:40

Лондон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в понедельник, перешли к росту после открытия торгов в США и завершили день в "зеленой зоне".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,08% - до 391,32 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,21%, германский DAX - на 0,1%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,12%, итальянский FTSE MIB - 0,23%.

Как стало известно в понедельник, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле 2019 года упал до 104 пунктов с пересмотренных 105,6 пункта в марте. Показатель снижается 10-й месяц подряд, а его апрельское значение стало минимальным с сентября 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индикатора в апреле - до 105 пунктов с ранее объявленных 105,5 пункта в марте, свидетельствуют данные Trading Economics.

Резкое снижение сводного индекса доверия обусловлено падением индикатора доверия европейских промышленных компаний: он опустился до минус 4,1 пункта - минимума с 2014 года - с минус 1,6 пункта в марте.

Также участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется 30 апреля и завершится 1 мая. По общим ожиданиям, Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. После окончания заседания состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Кроме того, инвесторы оценивали итоги выборов в Испании, где социалисты под руководством премьер-министра Педро Санчеса одержали победу, заручившись поддержкой 28,7% избирателей и получив 123 места в Конгрессе.

Между тем ни одна из испанских партий не смогла набрать необходимого для самостоятельного формирования правительства большинства в 176 мест в парламенте. Возможность сформировать правительство при помощи других партий в настоящее время есть только у социалистов.

Кроме того, в пятницу рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Италии на уровне "BBB" с "негативным" прогнозом.

Акции европейских энергетических компаний упали вслед за нефтяными котировками. Цена бумаг Royal Dutch Shell снизилась в понедельник на 0,4%, BP - на 0,65%, Total - на 1,5%.

Рыночная стоимость европейских банков, наоборот, выросла после того, как аналитики JPMorgan Chase улучшили рекомендации по сектору до "выше уровня рынка".

Стоимость акций германского банка Commerzbank увеличилась на 2,65%, итальянского UniCredit - на 2,4%, французского BNP Paribas - на 1,6%.

Цена бумаг Thomas Cook повысилась на 4,1%. Ранее туроператор обнародовал отчет, согласно которому примерно половина комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на страны за пределами еврозоны - это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Такая ситуация связана с неопределенностью с выходом Великобритании из Евросоюза и падением курса фунта стерлингов.

Котировки акций Philips выросли на 2,3% на новости, что голландская компания увеличила чистую прибыль на 31% в первом квартале благодаря программам сокращения расходов.

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