Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 19:31

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,47% - до 328,24 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,01%, германский DAX - на 1,24%, французский CAC - на 0,11%. Тем временем итальянский FTSE MIB потерял 0,09%, а испанский IBEX 35 снизился на 1,08%.

Оптимизм инвесторов поддержали данные Института Роберта Коха, согласно которым коэффициент распространения коронавируса, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной, в Германии держится на уровне ниже единицы после смягчения ограничительных мер, пишет CNBC.

Тем временем, в четверг Елисейский дворец заявил, что будущая вакцина от коронавируса должна быть всеобщим достоянием. Так в Париже отреагировали на сделанное накануне главой французской фармацевтической компании Sanofi (SPB: SNY) Полом Хадсоном заявление о том, что у Соединенных Штатов, вероятно, будет приоритет в снабжении будущей вакциной от коронавируса по причине американского финансирования соответствующей исследовательской работы, которую ведет Sanofi.

Позитивной новостью для рынков стали данные об увеличении промышленного производства в Китае впервые с декабря прошлого года.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство в прошлом месяце увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте.

Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), опубликованным в пятницу, экономика Германии в первом квартале 2020 года снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с первого квартала 2009 года.

ВВП еврозоны в первом квартале упал на 3,8%, как и показывали предварительные данные, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,8% в марте.

Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group Plc подскочили на 9,5%. По сообщению Financial Times, компания ведет переговоры о продаже доли в ее подразделении Openreach инфраструктурным инвесторам.

Акции Royal Mail выросли на 8,4%. Главный исполнительный директор компании почтовой службы Великобритании Рико Бэк уходит в отставку спустя менее чем два года в этой должности. Временно исполняющим обязанности CEO будет председатель совета директоров компании Кит Уильямс, бывший главный исполнительный директор British Airways.

Бумаги германского разработчика технологий для пищевой промышленности GEA Group AG подорожали на 10,1%. Компания отчиталась о росте показателя EBITDA без учета реструктуризации более чем на 40% в первом квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Акции компаний сектора туризма восстановились после значительного снижения ранее на этой неделе. Цена бумаг оператора круизов Carnival выросла на 6,7%, авиакомпании easyJet - на 3,2%, а гостиничного оператора Continental Hotels Group - на 2,5%.

Стоимость британского ритейлера WH Smith Plc снизилась на 5,2%. В четверг компания сообщила, что ее выручка за первое финполугодие, завершившееся 29 февраля, выросла на 7%, сопоставимые продажи снизились на 1%. Ритейлер ожидает ухудшения показателей во втором финполугодии из-за вспышки коронавируса. WH Smith объявила, что не будет выплачивать дивиденды за текущий финансовый год.

Служба финансово-экономической информации

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