Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 19:12

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новую порцию отчетов компаний и статистические данные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,35% и составил 334,34 пункта.

Германский DAX потерял 1,15%, французский CAC - 1,11%, итальянский FTSE MIB - 1,31%, испанский IBEX 35 - 1,13%. Между тем британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,07%.

Участники рынков продолжают следить за ситуацией с коронавирусом на фоне попыток властей европейских стран и США по восстановлению экономик. Согласно последним данным. Великобритания вышла на первое место по количеству смертей от COVID-19 в Европе, обойдя Италию.

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в весеннем прогнозе. В 2021 году предполагается подъем на 6,25%.

ВВП Европейского союза в этом году, по прогнозу, рухнет на 7,5% и увеличится примерно на 6% в следующем году.

"Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 представляет собой крупнейший шок как для глобальной экономики, так и для экономики ЕС, с очень тяжелыми социально-экономическими последствиями, - говорится в обзоре ЕК. - Несмотря на быстрые и масштабные ответные меры, принятые как на уровне ЕС, так и самими государствами, экономику Евросоюза ждет рецессия исторического масштаба в этом году".

Темпы экономического спада в государствах ЕС серьезно различаются, и также будут отличаться темпы восстановления экономик, говорится в обзоре. Восстановление будет зависеть не только от динамики эпидемиологической ситуации в каждой отдельной стране, но и от структуры экономик, а также возможностей государств в плане введения стабилизационных мер, отмечают в ЕК.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем заказов промышленных предприятий Германии в марте рухнул на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы сокращения показателя почти за полвека - с 1975 года. Аналитики прогнозировали в среднем падение на 10%, по данным Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле 2020 года рухнул до 13,6 пункта с 29,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics. Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета.

Значение индекса активности в сфере услуг за апрель было пересмотрено до 12 пунктов по сравнению с предварительным показателем на уровне 11,7 пункта. Индикатор также достиг рекордно низкого значения. В марте индекс составил 26,4 пункта.

Значение сводного индекса PMI в Германии в апреле сократилось до 17,4 пункта с 35 пунктов месяцем ранее, также став минимальным за всю историю расчета. Индекс активности в сфере услуг в апреле рухнул до 16,2 пункта с 31,7 пункта.

Во Франции сводный PMI упал до рекордно низких 11,1 пункта с 28,9 пункта. Индекс в секторе услуг рухнул до 10,2 пункта по сравнению с 27,4 пункта в марте.

Акции BMW подешевели примерно на 5%, после того как немецкий автоконцерн предупредил, что его прибыль в 2020 году существенно снизится по сравнению с годом ранее.

Цена бумаг Arkema снизилась на 1,9%, так как французская химическая компания отчиталась о падении выручки и прибыли в первом квартале.

Бумаги Royal Dutch Shell потеряли 3,7% на фоне падения цен на нефть.

Рыночная стоимость Credit Agricole снизилась на 2,3%. Французский банк отчитался о падении чистой прибыли в минувшем квартале на 16%, однако показатель превзошел ожидания аналитиков. Выручка банка увеличилась на 7,1%.

Капитализация UniCredit уменьшилась на 0,2%. Итальянский банк получил убыток в первом квартале текущего года на фоне увеличения резервов на покрытие невозвратных кредитов и затрат, связанных с реализацией плана по сокращению расходов.

В то же время акции Novo Nordisk подорожали на 0,6%, поскольку прибыль датской компании превзошла прогнозы в первом квартале.

Котировки бумаг Dialog Semiconductor подскочили на 12,5%. Производитель микрочипов отчитался о результатах за первый квартал 2020 года, которые соответствуют верхней границе прогноза.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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