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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 18:40 17.05.2018 - 18:40

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы продемонстрировали активный рост на торгах в четверг, подорожали акции энергетических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закончил сессию ростом на 0,66%, до 395,79 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,98%, германский DAX - на 0,91%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,29%, испанский IBEX 35 - 1,04%.

Британский индекс завершил сессию на максимальном уровне в истории (7787,79 пункта) на сообщениях СМИ о том, что Великобритания может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit.

Поддержку европейскому фондовому рынку также оказала новость о том, что итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" договорились о создании коалиционного правительства.

Соглашение содержит ряд пунктов, по которым стороны договорились придерживаться единых взглядов. В частности, соглашение предусматривает сохранение Вашингтона в качестве главного союзника одновременно с незамедлительными мерами, нацеленными на отмену санкций против России.

Тем не менее, стороны по-прежнему не могут прийти к согласию относительно кандидатуры на пост премьер-министра.

Нефть в четверг продолжила активный рост, а Brent превысила отметку в $80 за баррель на сигналах сокращения предложения на мировом топливном рынке. Акции британской нефтедобывающей компании BP подорожали на 1,4%, англо-голландской Royal Dutch Shell - на 2%, французской Total - на 1,8%.

Цена акций Ocado Group Plc подскочила на 44%. Британский онлайн-сервис доставки, который также разрабатывает связанное с этим программное обеспечение, подписал партнерское соглашение с американской сетью супермаркетов Kroger Co.

Рыночная стоимость Experian Plc повысилась на 5,6% на новости о том, что оператор кредитных бюро запускает новую программу выкупа собственных акций объемом $400 млн.

Бумаги девелопера British Land Co. подорожали на 2,3%, National Grid Plc, оператора газовых и электросетей Великобритании - на 3,8% благодаря хорошей отчетности за минувший финансовый год.

Telecom Italia SpA в первом квартале увеличил чистую прибыль на 8% - до 216 млн евро, однако котировки акций крупнейшего телекоммуникационного оператора Италии снизились на 0,65%.

Тем временем цена бумаг Moeller-Maersk рухнула на 8,9% после того как мировой лидер в области контейнерных перевозок предупредил о растущих геополитических рисках и обострении напряженности в торговле. Тем не менее, датская компания подтвердила прогноз роста базовой прибыли в 2018 году выше прошлогоднего уровня, который составлял $356 млн, и увеличения EBITDA до $4-5 млрд по сравнению с $3,5 млрд в 2017 году.

Котировки акций Royal Mail Plc упали на 7,2%. Британская почтовая служба снизила доналоговую прибыль по итогам 2018 финансового года, который завершился 25 марта, на 37% - до 212 млн фунтов стерлингов ($286,8 млн).

Капитализация Bouygues SA снизилась на 0,3%, несмотря на получение французским промышленным конгломератом в первом квартале чистой прибыли в размере 12 млн евро против убытка в 41 млн евро за тот же период прошлого года. Выручка сократилась до 6,83 млрд евро по сравнению с 6,84 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

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