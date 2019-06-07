Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 19:05

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу на фоне разочаровывающих статданных по рынку труда США, усиливших ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,93% и составил 377,48 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,99%, германский DAX - на 0,77%, французский CAC 40 - на 1,62%. Испанский индекс IBEX 35 прибавил 0,73%, итальянский FTSE MIB - 0,91%.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Столь слабые статданные могут стать поводом для снижения базовой процентной ставки ФРС, считают некоторые участники рынка.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) перенес предполагаемый срок повышения ставки на конец первого полугодия 2020 года, а также немного изменил ключевые экономические прогнозы. Соответственно, ведущие центральные банки фактически отказались от планов ужесточения денежной-кредитной политики в обозримом будущем.

В фокусе рынков по-прежнему остаются торговые споры США с другими странами. Инвесторов воодушевили сообщения СМИ накануне о том, что США могут отложить введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики, которое сейчас запланировано на понедельник, 10 июня. Переговоры сторон продолжились в пятницу.

Внимание трейдеров также направлено на встречу лидеров государств G20, которая состоится в Японии в конце месяца и которую предваряют встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 в эти выходные. В ходе саммита в конце июня должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу официально перестала быть лидером Консервативной партии Великобритании, сообщают британские СМИ. При этом Мэй останется на посту премьер-министра Великобритании до тех пор, пока Консервативная партия не изберет ее преемника.

Акции французской фармацевтической компании Sanofi SA подорожали на 4,4% по итогам торгов после сообщения о том, что главный исполнительный директор Оливье Брандикур уйдет на пенсию. На его место будет назначен Пол Хадсон из Novartis Pharmaceuticals, говорится в пресс-релизе компании.

В то же время бумаги датской биотехнологической компании Novozymes подешевели на 6,68%, так как она ухудшила прогноз продаж на 2019 год во второй раз менее чем за два месяца.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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