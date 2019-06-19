Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 19:02

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию разнонаправленной динамикой, трейдеры сфокусировались на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены позднее в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил торги практически без изменений на отметке 384,77 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,53%, германский DAX снизился на 0,19%, французский CAC 40 вырос на 0,16%, испанский индекс IBEX 35 опустился на 0,1%, тогда как итальянский FTSE MIB набрал 0,41%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует решения, принятые на заседании, в 21:00 мск. Спустя полчаса начнется пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС также опубликует новые прогнозы для экономики и инфляции и "точечные графики" прогнозов для будущих изменений ставки.

Большинство экспертов не ждет снижения базовой процентной ставки американским Центробанком в среду, несмотря на растущее давление. При этом Федрезерв, как ожидается, использует июньское заседание, чтобы подтвердить свою склонность к смягчению политики.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Усилению надежд на смягчение политики ФРС также способствовали заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, сказал Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

В фокусе внимания участников рынка остаются разногласия США с торговыми партнерами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление инфляции в Великобритании. Потребительские цены в Великобритании в мае 2019 года выросли на 2% в годовом выражении после подъема на 2,1% в апреле. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. Такие темпы роста потребительских цен соответствуют уровню, который таргетирует Банк Англии. Относительно апреля потребительские цены в Великобритании выросли на 0,3%, что также оказалось на уровне прогнозов.

Акции бельгийского продуктового ритейлера Etablissementen Franz Colruyt NV рухнули на 15,48% и остались в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600, после того как компания предупредила об ухудшении экономической ситуации во Франции и Бельгии.

Между тем самый существенный рост среди компонентов индекса продемонстрировали бумаги немецкой телекоммуникационной компании 1&1 Drillisch, которые подорожали на 9,54%.

Бумаги Renault подешевели на 0,27% после роста в начале торгов на новостях о том, что французский автомобилестроительный концерн может в ближайшее время договориться с японским автопроизводителем Nissan Motor Co. по вопросу об изменениях в структуре управления Nissan, который долгое время служил источником разногласий между партнерами по альянсу.

Бумаги британской Mulberry Group Plc, специализирующейся на производстве эксклюзивных сумок и аксессуаров из кожи, выросли на 2,62%, несмотря на то, что компания зафиксировала доналоговый убыток в 2019 финансовом году на фоне слабой розничной торговли в Великобритании, отрицательно сказавшейся на ее результатах.

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