Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 18:16

Лондон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики на фоне возобновившихся опасений о выходе Великобритании из Европейского союза без заключения сделки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,13% и составил 414,38 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,21%, испанский IBEX 35 - 0,06%. Германский DAX DAX снизился на 0,49%, французский CAC 40 - на 0,15%, итальянский FTSE MIB - на 0,01%.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после выхода страны из ЕС рамками 2020 года.

Предполагается, что в переходный период Великобритания и ЕС заключат торговое соглашение, однако Брюссель предупреждал, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

"К середине последней полноценной торговой недели 2019 года инвесторы, похоже, заняли намного более осторожный подход, поскольку эйфория по поводу ослабления напряженности между США и Китаем и победы Консервативной партии в Великобритании быстро сходит на нет", - сказал аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Опубликованные в среду статистические данные показали, что инфляция в Великобритании в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре 2019 года выросли на 1,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Средний прогноз экспертов предусматривал замедление темпов роста до 1,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем индекс доверия предпринимателей к экономике Германии в декабре вырос до 96,3 пункта по сравнению с пересмотренными 95,1 пункта месяцем ранее, показали данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO.

Значение индекса превзошло ожидания экспертов, ожидавших показатель на уровне 95,5 пункта, согласно Trading Economics.

Акции Bang & Olufsen подешевели на 16,4%, поскольку датский производитель дорогих телевизоров и стереосистем ухудшил прогноз финансовых показателей.

Бумаги PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles выросли на 1,36% и 0,1% соответственно. Компании договорились о слиянии в рамках сделки, которая создаст четвертого по величине автопроизводителя в мире.

Цена бумаг Ipsen снизилась на 4%. Французская фармкомпания сообщила, что ее главный исполнительный директор Дэвид Мик уйдет в отставку в конце месяца.

Акции Volvo подорожали на 4,45%. Компания намерена создать стратегический альянс с Isuzu Motors Ltd. в сфере производства грузовых автомобилей, рассчитывая, что это позволит им успешнее пользоваться возможностями продолжающейся трансформации отрасли.

Бумаги Airbus снизились на 0,6%. Европейский авиастроительный концерн начал обсуждать реструктуризацию оборонно-космического подразделения с сотрудниками в попытке вдохнуть новую жизнь в бизнес, который в течение трех лет подряд сталкивается с падением заказов.

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