Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 18:16

Лондон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне некоторого ослабления опасений по поводу коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,25% и составил 411,72 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,55%, германский DAX - на 0,49%, французский CAC 40 - на 0,45%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,39% и 0,96% соответственно.

Участники рынка продолжали следить за новостями, касающимися распространения выявленного в Китае коронавируса.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Выход Великобритании из Европейского союза, состоявшийся в ночь с пятницы на субботу, похоже, не оказал давления на рынок.

С этого момента Великобритания потеряла членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

Индекс PMI для производственного сектора еврозоны в январе составил 47,9 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные IHS Markit. Предварительные данные свидетельствовали, что значение индекса в январе составляло 47,8 пункта. В декабре индекс составил 46,3 пункта.

В Германии окончательное значение индекса PMI для производственного сектора составило 45,3 пункта, тогда как ранее сообщалось о 45,2 пункта. Окончательный показатель стал максимальным за 11 месяцев. Во Франции значение индекса составило 51,1 пункта против предварительного показателя в 51 пункт.

Акции Julius Baer подешевели на 3,5%. Швейцарский банк отчитался о падении скорректированной чистой прибыли на 5% в 2019 году.

Цена бумаг Worldline снизилась на 0,5%. Французский разработчик платежных сервисов покупает конкурирующую Ingenico Group в рамках сделки объемом 7,8 млрд евро. В результате объединения двух компаний будет создан четвертый по величине в мире оператор платежных услуг, говорится в пресс-релизе Wordline. Акции Ingenico подскочили на 17,6%.

Акции Ryanair укрепились на 6,1%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер получил чистую прибыль в третьем квартале 2020 финансового года в размере 88 млн евро против убытка в 66 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

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