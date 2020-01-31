Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 18:16

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением в условиях сохраняющихся тревог по поводу распространения коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,07% и составил 410,71 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,3%, германский DAX - на 1,33%, французский CAC 40 - на 1,11%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,16% и 2,29% соответственно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи коронавируса. В пятницу первые два случая заболевания диагностировали в Великобритании.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что ВВП еврозоны в четвертом квартале вырос минимальными темпами с 2013 года.

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2019 года выросла на 0,1%, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 1%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2%, второго - на 1,2%.

Экономика Франции в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee.

ВВП Италии сократился на 0,3% в четвертом квартале прошедшего года, максимально с 2013 года, показали предварительные статданные.

Между тем темпы роста экономики Испании неожиданно ускорились в последнем квартале 2019 года. ВВП вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно декабря цены снизились на 0,5%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,7% и снижение второго на 0,5%.

Тем временем розничные продажи в Германии в декабре 2019 года упали на 3,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель повысился на 1,6%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в январе вырос на 2 пункта относительно предыдущего месяца и составил минус 9 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Консенсус-прогноз экспертов также предполагал увеличение индекса до минус 9 пунктов с минус 11 пунктов в декабре, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Aston Martin подорожали на 21,85%. Британский производитель спортивных автомобилей планирует привлечь порядка 500 млн фунтов стерлингов ($652,5 млн), которые намерен использовать для укрепления своего баланса, улучшения показателей ликвидности и сокращения левериджа.

Бумаги Leonardo прибавили в цене 1,9%. Итальянская авиакосмическая и оборонная компания ожидает, что выручка и объем заказов в 2019 году превысили прогнозы.

Котировки акций испанского банка Caixabank выросли на 0,38%, а его конкурента - Banco de Sabadell - упали на 13,3% после того, как банки отчитались о результатах за четвертый квартал.

Акции шведской Electrolux снизились на 2,2%, поскольку прибыль компании в четвертом квартале не оправдала ожиданий. Один из крупнейших производителей бытовой техники также предупредил о потенциальных расходах в связи со вспышкой коронавируса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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