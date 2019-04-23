Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 19:21

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили разнонаправленным изменением первые торги после пасхальных праздников.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник поднялся на 0,23% - до 391,35 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,9%, германский DAX - на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский IBEX 35 потерял 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,3%.

В центре внимания трейдеров - ситуация вокруг Ирана, на фоне которой выросли цены нефть и, соответственно, котировки акций нефтекомпаний.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

В понедельник цены на нефть завершили торги на максимальных отметках с октября прошлого года, и рост цен усилился во вторник.

Акции Royal Dutch Shell подорожали по итогам торгов на 2%, BP Plc - на 2,6%, Lundin Petroleum - на 5,9%, Tullow Oil - на 3,3%.

Тем временем, котировки бумаг авиакомпаний упали на ожиданиях роста их расходов на топливо. Стоимость акций EasyJet уменьшилась на 3,9%, Air France - на 6%, Ryanair - на 4,8%.

Бумаги Barclays упали в цене на 1,7% на информации газеты Financial Times о том, что британский банк может уменьшить размер бонусов своим инвестбанкирам.

Цена акций BNP Paribas опустилась на 1,8%, Banco Santander - на 1,2%.

Капитализация Commerzbank AG упала на 2,8% на сообщениях СМИ о том, что крупные акционеры Deutsche Bank, включая инвесткомпанию BlackRock и китайский конгломерат HNA, сомневаются в целесообразности сделки по слиянию двух крупнейших банков Германии.

Цена бумаг французского поставщика автозапчастей Faurecia SA опустилась на 1% к закрытию рынка, несмотря на хорошую отчетность и благоприятный прогноз. Компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2019 года на 0,2%, до 4,32 млрд евро, и подтвердила годовой прогноз, согласно которому темпы повышения ее выручки будут выше, чем рост глобального авторынка в целом.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй пк ко вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!