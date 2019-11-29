Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 10:44

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, давление на рынок оказывает обострение противоречий между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:22 МСК опустился на 0,01% и составил 409,22 пункта.

Британский индекс FTSE 100 подрос на 0,04%, французский CAC 40 на - 0,1%. Германский DAX снизился на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,03%, итальянский FTSE MIB - на 0,01%.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилилась в связи с решением США принять закон в поддержку протестных выступлений в Гонконге.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телерадиокорпорация BBC.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Трейдеры в пятницу оценивают новую порцию статистических данных, которые позволяют сделать вывод о состоянии экономик стран Европы.

Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) сообщило, что розничные продажи в стране в октябре 2019 года уменьшились на 1,9% относительно предыдущего месяца. Снижение показателя стало максимальным с декабря 2018 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста продаж на 0,2%, по данным Bloomberg.

Тем временем количество безработных в Германии в ноябре сократилось на 16 тыс. - до 2,266 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Это максимальное падение с февраля текущего года.

Безработица в ФРГ в ноябре осталась на уровне 5%, вблизи рекордно низкой отметки, по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа безработных на 5 тыс. и сохранения уровня безработицы, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно октября цены увеличились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,1% и не ожидали изменения второго.

Экономика Франции в третьем квартале 2019 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Insee. Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в ноябре не изменился относительно предыдущего месяца - минус 14 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Котировки акций E.ON растут на 1,16%. Германский энергетический концерн в январе-сентябре сократил скорректированную чистую прибыль на 3%, но повысил прогноз на весь текущий год.

Бумаги британского онлайн-ритейлера Ocado дорожают на 12,4% на новостях о том, что компания подписала соглашение о партнерстве с японской Aeon. При этом акции демонстрируют самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

В то же время в лидерах падения находятся акции норвежского банка DNB ASA, которые дешевеют на 6%.

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