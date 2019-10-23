Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 11:58

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торговой сессии в среду после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск опустился на 0,15% и составил 394,1 пункта. В лидерах падения оказались акции технологического сектора, подешевевшие на фоне слабого прогноза американской Texas Instruments Inc. (TI), крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем. Цена бумаг STMicroelectronics, Dialog Semiconductor и Infineon Technologies снизилась на 0,2-2%.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени поднялся на 0,41%, германский DAX прибавил 0,04%, французский CAC 40 снизился на 0,40%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,24% и 0,51% соответственно.

В центре внимания рынков остается ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возможно, будет добиваться проведения досрочных выборов, после того как парламент отказался в срочном порядке принять закон о ратификации соглашения о Brexit, пишет агентство Bloomberg.

По словам чиновника правительства Джонсона, если ЕС выполнит просьбу парламента об отсрочке Brexit до 31 января, премьер-министр объявит выборы. Джонсон также может снять законопроект с рассмотрения и попытается заручиться поддержкой парламентского большинства.

Председатель Евросовета Дональд Туск во вторник сказал, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в Twitter.

Ранее в Палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

Инвесторы также внимательно изучают отчеты компаний на предмет того, насколько замедление темпов экономического роста сказывается на показателях их деятельности.

Акции французской PSA Group дорожают на 2,2%. Компания зафиксировала рост выручки в третьем квартале 2019 года на 1%, что объясняется наличием у нее хорошей линейки продукции, а также благоприятными ценовыми условиями. Однако продажи автомобилей упали на 4%, сообщается в пресс-релизе PSA.

Цена бумаг ABB Ltd. растет на 3,6%, несмотря на то, что шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования отчитался о падении чистой прибыли и выручки в третьем квартале, главным образом из-за ухудшения рыночных условий.

Бумаги голландского пивоваренного концерна Heineken дешевеют на 2,7%, после того как компания ухудшила годовой прогноз прибыли на фоне падения продаж в Северной и Южной Америке в третьем квартале.

Рыночная стоимость голландского производителя лакокрасочных материалов и покрытий Akzo Nobel NV увеличивается на 2,2%, так как компания отчиталась о росте прибыли на 23% в третьем квартале и объявила об обратном выкупе акций на сумму 500 млн евро.

Капитализация мексиканской Fresnillo, специализирующейся на добыче драгоценных металлов, снижается на 2,9%, после того как компания сообщила, что добыча серебра и золота в 2019 финансовом году, вероятно, окажется у нижней границы прогнозируемого диапазона 55-58 млн унций серебра и 880-910 тыс. унций золота.

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