Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 11:07

Лондон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы достигли рекордных максимумов в ходе торгов в понедельник на фоне роста акций горнорудных компаний и банков.

Поддержку рынкам оказали новости о согласовании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем и победе на парламентских выборах в Великобритании Консервативной партии, выступающей за выход страны из Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:43 вырос на 1,1% и составил 416,57 пункта, достигнув рекордного значения.

Британский индекс FTSE 100 подскочил на 2,2%, германский индекс DAX поднялся на 0,53%, французский CAC 40 - на 0,82%, испанский IBEX 35 - на 0,72%, итальянский FTSE MIB - на 0,59%.

Торговое соглашение Вашингтона и Пекина и победа консерваторов в Великобритании могут символизировать поворотный момент для европейских фондовых рынков, поскольку эти события помогают устранить существенные риски для активов региона, пишет агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил Трамп.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

Тем временем окончательные результаты выборов в Великобритании, опубликованные вечером в пятницу, показали, что консерваторы получили 365 мест (на 57 мест больше, чем у них было в прежнем составе нижней палаты парламента). Финишировавшие на втором месте лейбористы получили только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах). Остальные партии получили в общей сложности 23 места.

Опубликованные в понедельник статданные из Германии указали на неожиданное ускорение темпов снижения деловой активности в промышленном секторе ФРГ. Индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый IHS Markit, в декабре неожиданно снизился до 43,4 пункта. Месяцем ранее его значение составляло 44,1 пункта, аналитики прогнозировали рост показателя до 44,5 пункта, согласно Trading Economics.

Акции Royal Bank of Scotland (RBS) дорожают на 3,2% на фоне продолжающегося роста бумаг британских компаний после выборов.

Бумаги шведской Electrolux теряют в цене 11,7%, поскольку один из крупнейших мировых производителей бытовой техники ожидает, что расходы, связанные с реорганизацией производства в Северной Америке, сократят операционную прибыль подразделения в четвертом квартале примерно на $70 млн вместо $25 млн, о которых сообщалось ранее.

Акции итальянских банков дорожают на новостях о том, что власти страны одобрили план финансовой помощи банка Banca Popolare di Bari SCpa. Правительство Италии создаст государственный инвестиционный банк, в который будет вложено 900 млн евро. Совместно с межбанковским фондом FITD и потенциальными инвесторами инвестбанк примет участие в реструктуризации Banca Popolare di Bari.

Цена бумаг H&M растет на 2,3%, несмотря на то, что выручка владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды в четвертом финансовом квартале выросла слабее прогнозов аналитиков.

ор вч бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!