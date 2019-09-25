Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 12:57

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в ходе торговой сессии в среду на новостях о запуске процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу в преддверии важных торговых переговоров с Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:00 мск упал на 1,28% и составил 384,84 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,89%, германский индекс DAX - на 1,15%, французский CAC 40 - на 1,52%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 1,08% и 1,57% соответственно.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

"Политический кризис, связанный с началом официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампу, вместе с растущими опасениями по поводу отсутствия сделки с Китаем по итогам торговых переговоры в октябре, вызвали неприятие риска на мировых рынках", - отмечает старший рыночный аналитик London Capital Group Айпек Озкардеская, которую цитирует MarketWatch.

Надежды инвесторов на заключение торговой сделки между США и Китаем ослабли на фоне новой критики Трампа в адрес КНР.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН во вторник, Трамп завил, что США не намерены больше мириться с торговой практикой Китая и Вашингтон не примет "плохое соглашение" с КНР по торговле.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И, который во вторник выступил на приеме, устроенном Комитетом США по внешним связям и Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества со Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Акции французской компании Electricite de France подешевели на 6,5%, после того как она повысила оценку затрат на реализацию проекта строительства АЭС Hinkley Point С в Великобритании, отметив при этом возросший риск отсрочки его завершения.

Цена бумаг британского ритейлера Sainsbury растет на 2,2%, так как компания объявила о планах сократить расходы в ближайшие пять лет. Sainsbury также сообщила, что годовая прибыль, как ожидается, будет соответствовать прогнозам.

Бумаги германской промышленной группы Thyssenkrupp снижаются в цене на 1,5% на новостях о том, что совет директоров Thyssenkrupp добивается отставки гендиректора компании Гвидо Керкхоффа.

ва аш ав*

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