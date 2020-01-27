Лондон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются на торгах в понедельник из-за усилившихся опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:38 МСК опустился на 1,73% и составил 416,32 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,17%, германский DAX - на 1,82%, французский CAC 40 - на 1,95%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,38% и 0,97% соответственно.
Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.
В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние сутки зарегистрирован 371 новый случай заболевания, в 24 случаях - летальный исход, сообщили местные власти.
Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1 тыс. 423 человек, скончались 76 заболевших.
За пределами материковой части КНР случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в ряде стран: Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.
Опубликованные в понедельник данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO, показали, что индекс доверия предпринимателей к экономике Германии в январе снизился до 95,9 пункта по сравнению с 96,3 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов в среднем предусматривал значение на уровне 97 пунктов, согласно Trading Economics.
Акции производителей товаров класса "люкс" снижаются в ходе торгов. Бумаги LVMH теряют в цене 3,6%, акции Swatch теряют 3%, Burberry - 5,4%.
Бумаги авиакомпаний, присутствующих в Азии, также дешевеют. Котировки акций Air France-KLM падают на 4,5%, Lufthansa - на 3,6%, IAG -на 5,4%.
Капитализация британской нефтяной компании Tullow Oil снижается на 3,5% на фоне падения цен на нефть.
Служба финансово-экономической информации
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