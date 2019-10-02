Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 12:03

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в ходе торговой сессии в среду после выхода неожиданно слабых данных о производственной активности в США, вызвавших обеспокоенность относительно состояния крупнейшей экономики мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК упал на 1,31% и составил 382,89 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,6%, германский DAX - на 1,17%, французский CAC 40 - на 1,55%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 1,17% и 0,98% соответственно.

Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Эти данные, наряду с разочаровывающей статистикой из еврозоны, опубликованной ранее, возобновили опасения по поводу дальнейшего роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем. Высокопоставленные американские и китайские чиновники, как ожидается, на следующей неделе проведут новый раунд торговых переговоров.

Тем временем внимание инвесторов переключилось на данные по американскому рынку труда от ADP, которые будут опубликованы позднее в среду. В четверг и пятницу выйдет статистика по деловой активности в сфере услуг ЕС и США, а также по состоянию рынка труда США от официальных властей.

Кроме того, участники рынка ждут представления британским премьер-министром Борисом Джонсоном плана Brexit. По сообщениям британских СМИ, правительство Джонсона готовит обновленный текст с предложениями по соглашению с ЕС. Ожидается, что этот документ будет направлен в Брюссель после того, как в среду завершится конференция правящей Консервативной партии Великобритании.

Акции германской финансовой компании Grenke дорожают на 5,7%, поскольку она представила хорошие показатели за третий квартал 2019 года и дала оптимистичный прогноз на весь год.

Цена бумаг Flutter Entertainment подскочила на 20,3% после того, как букмекерская компания объявила о планах покупки канадской The Stars Group путем обмена акциями. По условиям сделки, акционеры Flutter будут контролировать примерно 55% объединенной фирмы. Сделка, как говорится в сообщении Flutter, позволит увеличить базовую прибыль на акцию по крайней мере на 50% в первый год после ее закрытия и создаст крупнейшего букмекера в мире с совокупным годовым доходом в размере 3,8 млрд британских фунтов стерлингов.

Бумаги британского ритейлера Tesco Plc прибавляют в цене 0,5%, так как компания отчиталась о росте доналоговой выручки в первом полугодии 2019-2020 финансового года, а также сообщила, что ее генеральный директор Дейв Льюис уходит в отставку летом 2020 года.

Между тем котировки акций финского машиностроительного концерна Metso снижаются на 6,7%, после того как компания объявила о завершении сделки по покупке канадской McCloskey.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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