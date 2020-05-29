Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 10:35

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах в пятницу на фоне беспокойства инвесторов по поводу растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, которое нивелирует оптимизм вокруг постепенного открытия экономик по всему миру.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:00 мск опустился на 1,13% - до 351,45 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,92%, германский DAX - на 1,46%, французский CAC - на 1,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,78% и 1,06%.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Он проведет специальную пресс-конференцию на эту тему. Рынки опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что розничные продажи в Германии в апреле 2020 года сократились на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis), снижение замедлилось по сравнению с 5,6%-ным падением в марте, которое было самым существенным с января 2007 года.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение розничных продаж в апреле на 12% в условиях пандемии коронавируса, согласно данным Trading Economics.

Розничные продажи в ФРГ в прошлом месяце сократились на 6,5% в годовом выражении (2,8% в марте) при ожидавшемся аналитиками обвале на 14,3%.

Экономика Франции в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные указывали на большее падение ВВП страны - на 5,8%. Аналитики не ожидали пересмотра данных, отмечает Trading Economics.

Однако падение показателя в условиях вспышки коронавируса стало максимальным со второго квартала 1968 года, когда во Франции проходили массовые протесты. Экономика страны вступила в рецессию впервые с 2009 года.

Между тем потребительские расходы во Франции в апреле рухнули на 20,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Insee. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 14,7%, Trading Economics - на 15%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае 2020 выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,4% в апреле. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал майскую инфляцию на уровне 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в мае не изменились, как и в апреле, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Экономика Италии в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3% относительно предыдущего квартала и на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat. Предварительные данные указывали на падение ВВП на 4,7% в поквартальном выражении и на 4,8% в годовом выражении.

В четвертом квартале итальянский ВВП сократился на 0,3% относительно предыдущего квартала и вырос на 0,1% к четвертому кварталу 2019 года.

Акции Renault SA дешевеют на 3,2%, так как французский автопроизводитель объявил о планах сократить примерно 14,6 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы по снижению расходов на 2 млрд евро ($2,21 млрд) в течение трех лет.

Цена бумаг Volkswagen AG снижается на 2,6%, после того как германский автомобилестроительный концерн сообщил о приобретении 50% акций материнской компании Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.

Бумаги британской строительной компании SIG Plc дорожают на 1,1%, несмотря на то, что она отчиталась о доналоговом убытке за 2019 год и предупредила о негативном влиянии пандемии коронавируса на показатели в 2020 году.

ва вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции