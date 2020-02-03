Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 11:28

Лондон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов в понедельник на фоне некоторого ослабления опасений по поводу коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 МСК подрос на 0,06% и составил 410,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,33%, германский DAX - на 0,26%, французский CAC 40 - на 0,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,21% и 0,27% соответственно.

Участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися распространения выявленного в Китае коронавируса.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Выход Великобритании из Европейского союза, состоявшийся в ночь с пятницы на субботу, похоже, не оказал давления на рынок.

С этого момента Великобритания потеряла членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

Индекс PMI для производственного сектора еврозоны в январе составил 47,9 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные IHS Markit. Предварительные данные свидетельствовали, что значение индекса в январе составляло 47,8 пункта. В декабре индекс составил 46,3 пункта.

В Германии окончательное значение индекса PMI для производственного сектора составило 45,3 пункта, тогда как ранее сообщалось о 45,2 пункта. Окончательный показатель стал максимальным за 11 месяцев. Во Франции значение индекса составило 51,1 пункта против предварительного показателя в 51 пункт.

Акции Julius Baer дешевеют на 4,2%. Швейцарский банк отчитался о падении скорректированной чистой прибыли на 5% в 2019 году.

Цена бумаг Worldline снижается на 4,3%. Французский разработчик платежных сервисов покупает конкурирующую Ingenico Group в рамках сделки объемом 7,8 млрд евро. В результате объединения двух компаний будет создан четвертый по величине в мире оператор платежных услуг, говорится в пресс-релизе Wordline. Акции Ingenico растут на 11,2%.

Акции Ryanair укрепляются на 4,3%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер получил чистую прибыль в третьем квартале 2020 финансового года в размере 88 млн евро против убытка в 66 млн евро в аналогичный период предыдущего года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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