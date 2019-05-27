Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 18:09

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в понедельник, в фокусе внимания инвесторов - результаты выборов в Европейский парламент (ЕП).

Согласно последним данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 182 места в ЕП. У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", как ожидается, будет 147 мест.

Либералы и демократы в союзе с движением "Ренессанс" президента Франции Эмманюэля Макрона получают 109 мандатов и укрепляют позицию третьей политической силы ЕП. На четвертой позиции "зеленые" с 69 мандатами. У "Европейских консерваторов и реформаторов" 59 депутатских мест.

У популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" - 58 мест, у правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" - 54 места.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,2% и составил 376,71 пункта.

Германский DAX прибавил 0,5%, французский CAC 40 поднялся на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,5%.

Между тем итальянский FTSE MIB снизился на 0,1%. Как сообщило агентство Bloomberg, Европейская комиссия на следующей неделе может инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга. Штраф может составить около 3,5 млрд евро.

Фондовый рынок Великобритании в понедельник закрыт (Второй майский банковский выходной).

Поддержку индексу Stoxx Europe, в частности, оказали сообщения о готовящемся слиянии автомобилестроительных корпораций Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Renault SA, которые подтолкнули вверх акции обеих компаний.

Итало-американская автомобилестроительная корпорация FCA направила французской Renault предложение о слиянии компаний на равных началах, говорится в пресс-релизе FCA. Предложение предусматривает, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы. Также акционеры FCA получат 2,5 млрд евро в виде дивидендов ввиду того, что ее капитализация выше, чем у Renault. Кроме того, FCA предлагает большинство мест в совете директоров отдать независимым членам.

Акции FCA подорожали на 8%, цена бумаг Renault выросла на 12%.

Бумаги других компаний автомобильного сектора также прибавили в цене. Акции Daimler AG подорожали на 0,4%, Volkswagen AG - на 0,7%.

Помимо корпоративных новостей, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону, и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США.

"Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал Трамп на пресс-конференции в Японии. "Я не думаю, что Китай сможет продолжать платить пошлины", - отметил он, поясняя, почему так уверен в успехе торговых переговоров с Пекином.

Пекин в ответ на слова Трампа призвал Вашингтон решать разногласия в сфере торговли между двумя сторонами, проявляя уважение друг к другу, передают местные СМИ.

В субботу начался четырехдневный визит Трампа в Японию, американский президент встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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