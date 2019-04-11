Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 19:35

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство европейских фондовых индексов завершили ростом торги в четверг, инвесторы оценивали новость о продлении сроков Brexit и статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,06% - до 386,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,05%. Французский CAC 40 вырос на 0,66%, германский DAX - на 0,25%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,4%, итальянский FTSE MIB - менее 0,1%.

Как сообщалось, Европейский совет в среду согласился на продление срока Brexit до 31 октября 2019 года, чтобы позволить ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

На этой новости, в частности, подскочили акции европейских авиакомпаний. Цена бумаг TUI повысилась на 7%, Air France-KLM - на 3,1%, Lufthansa - также на 3,1%, Ryanair - на 3,6%.

Также в четверг стало известно, что потребительские цены в Германии в марте 2019 года выросли на 1,4% в годовом выражении, минимальными темпами с апреля прошлого года. В предыдущие три месяца инфляция в ФРГ находилась на уровне 1,7%.

Во Франции инфляция в марте замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,6% в феврале, что совпало с ожиданиями рынка.

Стоимость бумаг производителя товаров класса "люкс" LVMH подскочила на 4,6% благодаря сильной отчетности. Компания увеличила выручку в первом квартале на 16% в годовом выражении, до 12,5 млрд евро, благодаря повышению продаж во всех регионах.

Акции инвестиционной компании Man Group Plc подорожали на 3%. Компания сообщила о том, что чистый отток средств инвесторов в минувшем квартале составил $700 млн. Несмотря на это, общий объем активов под управлением компании вырос и достиг $112,3 млрд.

Рыночная стоимость Ted Baker снизилась на 1,9% на новости о назначении Линси Пейдж новым главным исполнительным директором ритейлера. Л.Пейдж была врио гендиректора с декабря, а до этого работала в компании операционным директором и финансовым директором.

Цена акций Commerzbank AG поднялась на 1,4% на слухах, что ряд членов наблюдательного совета банка планируют вынести на голосование вопрос о завершении переговоров о слиянии с Deutsche Bank.

Бумаги UniCredit подорожали на 0,5%. Ранее представители банка предупредили, что Еврокомиссия теоретически может оштрафовать UniCredit на сумму, равняющуюся 10% мировой выручки, если банк признают виновным в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

Капитализация германского автопроизводителя Volkswagen повысилась на 1,8% на слухах, что компания рассматривает возможность приобретения значительной доли в своем китайском партнере Anhui Jianghuai Automobile Group. Капитализация китайской компании оценивается в 12,7 млрд юаней ($1,9 млрд).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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