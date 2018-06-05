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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 18:42 05.06.2018 - 18:42

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы следили за корпоративными новостями и статданными из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,31% - до 386,89 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,7%, французский CAC 40 - 0,22%, тогда как германский DAX вырос на 0,13%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 0,66% и 1,18% соответственно.

Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Великобритании увеличился в мае до 54 пункта по сравнению с 52,8 пункта в предшествующий месяц. При этом аналитики ожидали менее значительного повышения - до 53 пунктов. Показатель вырос второй месяц подряд.

Тем временем PMI в сфере услуг в еврозоне в мае, согласно окончательным данным, составил 53,8 пункта по сравнению с 54,7 пункта месяцем ранее, сообщает Markit. Это минимальный уровень с января 2017 года.

Сводный PMI опустился до самого низкой отметки с ноября 2016 года - до 54,1 пункта против 55,1 в апреле.

В Германии майский сводный PMI опустился в прошлом месяце до 53,4 пункта с 54,6 пункта в апреле, индекс сферы услуг упал до 52,1 пункта с 53 пункта. В обоих случаях - минимум с сентября 2016 года.

Во Франции сводный индекс снизился до 54,2 пункта с апрельских 56,9 пункта, индикатор сферы услуг уменьшился до 54,3 пункта с 57,4 пункта. В обоих случаях - минимум с января 2017 года.

Кроме того, розничные продажи в еврозоне в апреле увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 0,5%.

Котировки акций банка RBS упали на 5,3% - до 266 пенсов. Правительство Великобритании продало 925 млн бумаг банка (7,7%) по цене 271 пенс каждая на общую сумму 2,51 млрд фунтов стерлингов ($3,34 млрд). При спасении RBS десять лет назад правительство в среднем заплатило по 5 фунтов за каждую акцию, отмечает Dow Jones.

Кроме того, на британском рынке подешевели акции круизной компании Carnival Plc (на 6,4%) и авиагруппы International Consolidated Airlines Group SA (на 3,5%).

В то же время рыночная стоимость сталелитейной компании Evraz Plc поднялась на 1,3%, ритейлера Kingfisher - на 0,7%.

Цена акций Voestalpine AG опустилась на 3,5%. Главный исполнительный директор сталепроизводителя Вольфганг Эдер объявил об уходе с поста после годового собрания акционеров в июле 2019 года. Он возглавляет компанию с 2004 года.

Бумаги производителя электроники Philips подешевели на 0,4% на новости о приобретении компании EPD Solutions, разрабатывающей технологии для сканирования сердца, за 250 млн евро. Сумма может вырасти до 460 млн при выполнении определенных финансовых и операционных целей.

Капитализация итальянской Eni снизилась на 0,9%. Компания отчиталась о приобретении 73,4%-ной доли бразильской Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo. Eni оценила компанию в 5,55 млрд реалов ($1,48 млрд). Также итальянская фирма выделит минимум 1,5 млрд реалов на увеличение капитала Eletropaulo Metropolitana.

Служба финансово-экономической информации

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