Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 11:04

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повышаются в ходе торгов во вторник, второй день подряд, на фоне сохраняющихся надежд на замедление темпов распространения новой коронавирусной инфекции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:30 мск поднялся на 3,16% и составил 330,70 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 3,15%, германский DAX - на 4,35%, французский CAC 40 - на 3,80%, итальянский FTSE MIB - на 4,95%, испанский IBEX 35 - на 3,51%.

Более рискованные активы, включая акции и корпоративные облигации, возобновили рост в начале этой недели в условиях продолжающейся пандемии, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, беспрецедентные стимулирующие меры, которые оперативно принимаются правительствами стран и центральными банками, способствовали этому подъему, получившему новый импульс благодаря признакам того, что темпы роста числа погибших и новых случаев инфицирования, по-видимому, снижаются.

Тем не менее, многие участники рынка предупреждают, что пока преждевременно надеяться на устойчивое ралли, учитывая сохраняющееся воздействие мер по сдерживанию коронавируса на экономику.

Во вторник министры финансов стран еврозоны должны провести видеоконференцию, чтобы обсудить принятие согласованных экономических мер в условиях пандемии. По информации осведомленного источника CNBC, страны еврозоны близки к достижению соглашения.

Участники видеоконференции скорее всего одобрят открытие кредитной линии на 240 млрд евро ($258,82 млрд) за счет средств Европейского стабилизационного механизма (ESM), сообщает телеканал. В то же время сохраняются разногласия относительно выпуска "корона-бондов", сказал один из источников CNBC.

По состоянию на 8:00 мск во вторник, в мире насчитывалось 1 млн 345 тыс. 410 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 314 человек, поправились почти 280 тыс., сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, в мире больны 1 млн 347 тыс. 892 человека, число летальных исходов составляет 74 тыс. 808.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 368 тыс. 79 инфицированных и 19 тыс. 923 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 135 тыс. 32 инфицированных. При этом в стране насчитывается 13 тыс. 169 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 16 тыс. 523 человек при 132 тыс. 547 больных.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на неожиданный рост промпроизводства в Германии в феврале.

Объем промышленного производства в стране увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,9%, по данным Trading Economics.

В ближайшие три месяца, однако, ожидается спад промпроизводства в Германии, свидетельствуют данные мюнхенского Института экономических исследований (ifo).

Индекс, отражающий ожидания компаний относительно объемов промышленного производства, в марте снизился до минус 20,8 пункта с 2 пунктов. Это сильнейшее падение индикатора с момента начала измерений в 1991 году.

В лидерах роста среди компаний, входящих в состав индекс Stoxx Europe 600, оказались акции Cineworld Group, которые подскочили на 35,5%. Британский оператор кинотеатров объявил о решении воздержаться от выплаты квартальных дивидендов на фоне закрытия всех его кинотеатров.

Цена бумаг британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc и круизного оператора Carnival Plc выросла на 23,9% и на 21,1% соответственно.

Бумаги германского производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG подскочили на 7,1%. Компания решила приостановить выплату дивидендов за 2019 год на фоне пандемии коронавируса, ударившей по ее бизнесу.

ва вч ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!