Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 12:14

Лондон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются в ходе торгов в среду в связи с надеждами на прорыв в поиске средств борьбы с распространением коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 МСК вырос на 1,12% и составил 423,17 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднимается на 0,78%, германский DAX - на 1,21%, французский CAC 40 - на 1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 0,92% и 0,76% соответственно.

Трейдеры продолжают оценивать меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Китае. Как сообщил в среду телеканал SkyNews, британские ученые достигли значительного прогресса в разработке вакцины против вируса. Тем временем, институт вирусологии Уханя подал заявку на применение препарата Remdesivir, производимого американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Инвесторы также следили за обращением президента США Дональда Трампа к нации. Трамп завил о "невероятных результатах" экономической политики, в том числе снижении безработицы до рекордных с 1969 года 3,5%. Он также заявил о намерении развивать здравоохранение, делая его более доступным, поддерживать средний класс и бедные семьи.

Помимо этого, исследовательская организация Markit Economics опубликовала окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. Индикатор вырос до 51,3 пункта в прошлом месяце по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на его сохранение на том же уровне. Показатель активности в сфере услуг еврозоны упал с 52,8 до 52,5 пунктов.

Значение сводного индекса PMI в Германии в январе выросло до 51,2 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Индекс активности в сфере услуг в январе подскочил до 54,2 пункта против 52,9 пункта месяцем ранее.

Во Франции сводный PMI упал с 52 пунктов до 51,1 пункта. Индекс в секторе услуг упал до 51 пункта по сравнению с 52,4 пункта в декабре.

В лидерах роста - датский производитель товаров для слабослышащих GN Store Nord, акции которого дорожают на 10,8% после публикации отчетности за прошлый год. Значение EBITDA компании в 2019 году выросло на 19%.

Бумаги третьей по величине авиагруппа в Европе, International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia, дорожают на 5,7%. Глава IAG Уилли Уолш заявил, что авиагруппа не видит ощутимого влияния вспышки коронавируса, пишет Bloomberg.

Акции британской строительной компании Barratt Developments дорожают на 3,4% после публикации финансовых результатов. Доналоговая прибыль компании за шесть месяцев, завершившихся 31 декабря 2019 года, выросла на 3,7%, до 423 млн фунтов стерлингов ($550 млн).

Бумаги крупнейшего банка Франции по объему активов BNP Paribas дорожают на 1,3%. Банк отчитался об увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале прошлого года, но понизил целевой показатель рентабельности материального капитала (RoTE) на текущий год до 10% с прежних "более 10,5%".

Котировки акций датского Danske Bank снижаются на 0,7%, после того как банк заявил, что ожидает падения прибыли в этом году в результате скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Danske Bank ожидает, что его чистая прибыль в 2020 году составит от 8 млрд крон ($1,18 млрд) до 10 млрд по сравнению с 15,1 млрд крон в прошлом году.

мй вч *

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