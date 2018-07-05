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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:30 05.07.2018 - 11:30

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличиваются в ходе торгов в четверг, инвесторы ждут введения пошлин на ввоз товаров из Китая в США и оценивают новости от крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:11 мск на 0,38%, до 381,49 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,71%, германский DAX - на 1,05%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили соответственно 1% и 1,2%.

Пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Пекин пообещал принять ответные меры только после действий США. Ранее сообщалось, что ответные пошлины могут вступить в силу в ночь на пятницу по пекинскому времени, то есть за 12 часов до американских.

Также рынок ждет важных статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы в 15:30 МСК в пятницу. Эксперты прогнозируют, что число рабочих мест в стране в июне увеличилось на 195 тыс. после роста на 218 тыс. в мае, а уровень безработицы остался на отметке 3,8%.

Акции Assicurazioni Generali подорожали на 2,3%. Ведущая страховая компания Италии объявила о продаже 89,9%-ной доли Generali Leben, германского бизнеса по страхованию жизни, совместному предприятию Hannover Re и Cinven. Стоимость всей компании была оценена в 1 млрд евро.

Цена бумаг Glencore увеличилась на 2,8% после того, как крупнейший в мире сырьевой трейдер объявил о начале программы выкупа акций на сумму до $1 млрд.

Котировки акций AB Foods опустились на 2,3% на новости о том, что выручка компании за 40 недель по 23 июня увеличилась на 2%, хотя за тот же период годом ранее был зафиксирован рост на 10%.

Рыночная стоимость ритейлера обуви Superdry Plc подскочила на 10%. Компания сообщила о падении доналоговой прибыли в 2018 фингоду на 23%, до 65,3 млн фунтов стерлингов ($86,5 млн), однако все равно объявила об увеличении дивидендов.

Бумаги сайта недвижимости Purplebricks подешевели на 3%. Компания отчиталась о росте доналогового убытка в прошлом фингоду более чем в четыре раза, до 26,2 млн фунтов.

Капитализация французской Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, подскочила на 6,2%. Компания сообщила о росте выручки за три предыдущих квартала на 1,6% в органическом выражении, до 15,53 млрд евро, что оказалось несколько выше прогнозов рынка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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