Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 12:29

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли в начале торгов в четверг на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о готовности смягчить денежно-кредитную политику и в ожидании итогов заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 МСК поднялся на 0,71% и составил 387,50 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,43%, германский DAX - на 0,99%, французский CAC 40 - на 0,75%. Испанский индекс IBEX 35 прибавил 0,16%, тогда как итальянский FTSE MIB - 1,03%.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на заседания ведущих мировых центробанков.

ФРС по итогам заседания, проходившего 18-19 июня, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом регулятор подготовил почву для снижения ставки на следующем заседании. В коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики и одновременно из текста документа исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики на заседании, прошедшем 19-20 июня, и подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года.

Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

Теперь участники рынков ждут итогов заседания Банка Англии, которые будут подведены позднее в четверг. По итогам предыдущего заседания регулятор не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

В центре внимания трейдеров также остаются торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20. Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Кроме того, участники рынков оценивают статданные по экономике еврозоны и корпоративные новости.

Объем розничных продаж в Великобритании в мае 2019 года снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи в Великобритании снизились на 0,1%, хотя ранее сообщалось, что они не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди лидеров роста в четверг оказалась германская служба доставки еды Delivery Hero, акции которой подскочили почти на 10%, после того как компания в очередной раз повысила годовой прогноз выручки. Акции других компаний, предоставляющих услуги по доставке, также подорожали.

Поддержку индексу Stoxx Europe 600 также оказывает рост акций горнодобывающих компаний на фоне повышения цен на металлы после заседания ФРС. Цена бумаг Rio Tinto поднялась на 0,1%, BHP Group - на 1,7%, Anglo American - на 1,6%, Glencore - на 1,6%.

Бумаги сталелитейных компаний тоже дорожают, при этом котировки ArcelorMittal поднялись на 1,4%, Voestalpine - на 0,4%.

Тем временем акции российского Evraz упали на 4,3% на торгах в Лондоне после сообщения о том, что основные акционеры компании продали на рынке 24,9 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов из Швейцарии в мае подскочил на 11,4% после небольшого снижения в апреле. Поставки часов за рубеж в прошлом месяце увеличились до 2,04 млрд швейцарских франков ($2,06 млрд). Экспорт наручных часов вырос на 8,6% - до 1,88 млрд франков.

Котировки акций швейцарских производителей часов Swatch и Richemont прибавляют в ходе торгов соответственно 4,1% и 1,5%.

ва вч бп*

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