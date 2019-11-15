Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 11:05

Лондон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в начале торгов в пятницу на фоне позитивных сигналов из Белого дома относительно перспектив промежуточного торгового соглашения США и КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 МСК поднялся на 0,38% и составил 405,96 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,26%, германский DAX - на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,69%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,64% и 0,51% соответственно.

Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, писала The Wall Street Journal.

Акции SEB AB дешевеют на 13,9% на новостях о том, что шведская национальная вещательная корпорация SVT планирует обнародовать информацию о возможном участии банка в отмывании денег в странах Балтии. Как говорится в сообщении банка, представители SVT связались с банком и сообщили, что в ближайшее время в одной из телепередач представят данные о предположительном отмывании денег в прибалтийских странах, с которым якобы связан SEB. Цена бумаг SEB в ходе торгов опускалась на 15%, максимально за последние более чем десять лет.

Котировки акций британской телекоммуникационной компании BT Group потеряли 3,7% после того, как оппозиционная Лейбористская партия Великобритании пообещала национализировать ее подразделение Openreach в случае победы на выборах в декабре.

Бумаги норвежской нефтесервисной компании Subsea 7 SA дорожают на 3,6% на фоне сообщений о ее возможном слиянии с итальянским конкурентом Saipem. Цена бумаг Saipem растет на 1,9%.

Капитализация ArcelorMittal поднимается на 1,8% после того, как сталелитейная компания получила одобрение суда в Индии на завершение сделки по покупке за $5,8 млрд Essar Steel India Ltd., которая была выставлена на продажу в рамках процедуры банкротства.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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