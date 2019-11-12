Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 10:45

Лондон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы слегка повышаются в начале торгов во вторник.

Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о возможной отсрочке введения импортных пошлин на европейские автомобили.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 мск поднялся на 0,02% и составил 405,42 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,29%, германский DAX - на 0,20%, французский CAC 40 - на 0,08%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,16% и 0,32% соответственно.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит на этой неделе, что откладывает принятие решения о том, вводить ли пошлины на автомобили из ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника издания, решение о введении пошлин будет отложено еще на шесть месяцев. Однако, добавил он, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Участники рынков также ждут свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

В минувшую пятницу Трамп опроверг информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Кроме того, в центре внимания продолжает оставаться ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Акции французского оператора связи Iliad SA подскочили на 18% после того, как компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал и объявила о новой программе обратного выкупа акций.

Цена бумаг германской Infineon Technologies AG, одного из крупнейших в Европе производителей полупроводников, выросла на 5,6%, так как компания отчиталась о росте чистой прибыли в четвертом финансовом квартале на 14%.

Бумаги Dialog Semiconductor подорожали на 6,9%, после того как британский производитель микрочипов пересмотрел свой долгосрочный прогноз.

Котировки акций германской почтово-логистической группы Deutsche Post DHL Group повышаются 4,2%. Deutsche Post, мировой лидер по объемам воздушной и морской перевозки грузов, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 3,8 раза благодаря повышению выручки во всех подразделениях.

Акции Osram Licht AG, германского производителя осветительных приборов, прибавляют в цене 0,02%. Как стало известно во вторник, совет управляющих и наблюдательный совет Osram рекомендовали акционерам принять предложение о покупке со стороны австрийского производителя полупроводников AMS AG, который оценивает компанию примерно в 4,6 млрд евро.

В то же время цена акций Continental AG снижается на 1,7%. Германский производитель автокомпонентов зафиксировал убыток в третьем квартале и сообщил, что не ожидает существенного улучшения ситуации на мировом авторынке в ближайшие пять лет.

ва вч*

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