Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 11:27

Лондон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются в ходе торгов в четверг после публикации отчетности ряда европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск вырос на 0,23% и составил 424,58 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднимается на 0,21%, германский DAX - на 0,55%, французский CAC 40 - на 0,61%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 0,62% и 0,56% соответственно.

Инвесторы продолжают оценивать влияние на экономику вспышки коронавируса в Китае. Накануне европейские рынки акций выросли на новостях о прогрессе в разработке средств борьбы с заболеванием, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "на данный момент нет известных эффективных препаратов против коронавируса 2019-nCoV".

Однако оптимизм инвесторов в связи с публикацией хорошей корпоративной отчетности сглаживает опасения экономических последствий коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

"В настоящий момент приходит все больше хороших новостей, и за последние два дня мы увеличили нашу подверженность рискам", - сказал аналитик банка Joh Berenberg Gossler & Co. Ульрих Урбан.

Фондовые рынки также реагируют на решение Комитета Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. С 14 февраля дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Тем временем министерство экономики Германии опубликовало в четверг данные об объеме заказов промышленных предприятий в декабре. Показатель упал на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение стало максимальным почти за год - с января 2019 года. При этом оно стало неожиданностью для аналитиков, средний прогноз которых предполагал повышение на 0,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В лидерах роста - сталепроизводитель ArcelorMittal, котировки акций которого взлетели на 9,2% после публикации отчетности. Компания предложила выплатить дивиденды в размере $0,3 на акцию, в то время как аналитики Citi прогнозировали дивиденды в $0,2 на акцию.

Бумаги итальянского банка UniCredit дорожают на 5,8% после публикации отчетности, которая превзошла ожидания. Банк в четвертом квартале прошлого года получил чистый убыток в 835 млн евро ($920 млн). Выручка выросла на 3,4%, до 4,9 млрд евро. Аналитики, опрошенные Market Watch, прогнозировали убыток в 1,1 млрд евро при выручке в 4,66 млрд.

Котировки акций французской фармацевтической компании Sanofi растут на 2,3%. Компания получила чистый убыток в размере 10 млн евро ($11 млн) из-за списаний, но увеличила выручку на 6,1%.

Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia дорожают на 2,8% после публикации финансовых результатов за прошлый квартал, которые оказались выше прогнозов аналитиков.

Лидером падения является британская почтовая служба Royal Mail. Котировки ее акций падают на 9%, после ухудшения прогноза снижения объема почтовых отправлений в следующем финансовом году на 1 п.п., до 7-9%.

Бумаги норвежской нефтегазодобывающей компании Equinor дешевеют на 1,3%. Компания отчиталась о чистом убытке в $236 млн на фоне снижения нефтяных цен и списаний.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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