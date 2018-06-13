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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 12:15 13.06.2018 - 12:15

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы растут в среду, несмотря на слабые статданные по экономике еврозоны.

Внимание рынка направлено на Федеральную резервную систему (ФРС), которая в среду завершает двухдневное заседание и объявит решение по ставке в 21:00 мск.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, до 388,71 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,3%, германский DAX - также на 0,3%.

Подавляющее большинство экспертов полагает, что Федрезерв поднимет процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам июньского заседания. Рынок в среднем оценивает шансы на повышение ставки 13 июня до 1,75-2% годовых с текущих 1,5-1,75% более чем в 90%, свидетельствуют данные CME Group.

"Повышение ставки Федрезервом в среду практически гарантировано, поэтому главным, на что будут обращать внимание инвесторы, будет посыл американского ЦБ относительно его дальнейшей политики, - цитирует MarketWatch аналитика ADS Securities Константиноса Антиса. - В фокус внимания теперь попадает сентябрь и прогнозы ФРС о том, может ли очередной шаг быть сделан в это время".

На эту неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые, как ожидается, объявят об изменениях в их политике.

В преддверии заседания ЕЦБ, намеченного на 14 июня, статданные по экономике еврозоны указывают на ослабление темпов подъема в регионе.

Объем промпроизводства в еврозоне в апреле снизился на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). В марте было отмечено увеличение промпроизводства на 0,6% в помесячном и на 3,2% в годовом выражении.

В Великобритании потребительские цены в мае выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% относительно мая прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, динамика потребительских цен как в помесячном, так и в годовом выражении осталась на уровне апреля, а также совпала с ожиданиями рынка.

Котировки акций нефтекомпаний опускаются в среду вслед за снижением цен на нефть. Бумаги BP теряют в стоимости менее 0,1%, Royal Dutch Shell - 0,2%, Total - 0,5%.

Акции Inditex подорожали на 0,3% на торгах в Мадриде после публикации ритейлером отчетности за первый финансовый квартал. Испанская компания, владеющая брендом Zara, увеличила чистую прибыль в феврале-апреле на 2% - до 668 млн евро. Выручка Inditex повысилась на 1,4%, до 5,65 млрд евро благодаря "стабильным показателям и росту сопоставимых продаж во всех регионах".

Цена акций Glencore увеличилась на 2,4%. Швейцарский сырьевой трейдер объявил о реструктуризации принадлежащей ему Katanga Mining Ltd., владеющей медными активами в Конго. Katanga Mining выпустит акции на сумму $5,6 млрд, и направит полученные от их размещения средства на погашение части долга, сообщила Glencore.

Стоимость бумаг британской Just Eat упала на 8,3% после того, как конкурирующий сервис по доставке еды Deliveroo опубликовал план развития операций, в том числе, подключение к сервису еще порядка 5 тыс. ресторанов в Великобритании.

Акции британской сети магазинов электроники Dixons Carphone, объявившей об утечке персональных данных 1,2 млн пользователей и данных 5,9 млн платежных карт, снизились в цене на 3,4%.

Капитализация Aeroports de Paris, оператора парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль, выросла на 4,4% после того, как правительство Франции сообщило, что в следующий понедельник представит законопроект, позволяющий государству сократить доли в ряде компаний. Среди этих компаний, помимо Aeroports de Paris, энергокомпания Engie и государственный оператор лотерей Francaise des Jeux.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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