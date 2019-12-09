Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 12:02

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют слабые изменения в ходе торгов в понедельник на фоне разочаровывающих данных об экспорте Китая, которые свидетельствуют о негативном воздействии затянувшейся торговой войны с США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:33 мск опустился на 0,01% и составил 407,32 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15%, германский DAX - на 0,05%, французский CAC 40 - на 0,20%. Испанский IBEX 35 подрос на 0,15%, итальянский FTSE MIB потерял 0,25%.

В минувшие выходные стало известно, что объем китайского экспорта в ноябре неожиданно снизился по итогам четвертого месяца подряд в условиях ослабления глобального спроса, а также продолжающейся торговой войны с США.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1,1% год к году - до $221,74 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт неожиданно увеличился в ноябре впервые с апреля - на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $183,01 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 1% и снижение импорта на 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем объем экспорта Германии в октябре вырос на 1,2% по сравнению с предшествующим месяцем - до 119,5 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,3%.

Импорт не изменился относительно сентября, составив 98 млрд евро, при прогнозе снижения на 0,1%.

Внимание трейдеров приковано к торговым переговорам Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

В минувшую пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Акции Osram Licht AG, германского производителя осветительных приборов, подскочили на 14,1% на фоне новостей о принятии акционерами предложения о покупке со стороны AMS AG. Цена бумаг AMS снижается на 2,5%.

Бумаги Tullow Oil упали в цене на 57,9%, после того как британская нефтегазовая компания ухудшила прогноз добычи на ближайшее время. Tullow также объявила об уходе генерального директора Пола МакДэйда и приостановила выплату дивидендов акционерам.

Рыночная стоимость французской фармацевтической компании Sanofi SA снижается на 0,4% на новостях о покупке за $2,5 млрд американской Synthorx Inc., которая фокусируется на продлении и улучшении качества жизни пациентов с раковыми и аутоиммунными заболеваниями. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Sanofi рассчитывает, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года.

Капитализация HSBC Plc уменьшилась на 0,1%. Как стало известно в понедельник, глава подразделения инвестиционного банкинга HSBC Plc Самир Ассаф покинет свой пост с 1 марта 2020 года в рамках масштабной реорганизации системы управления банка, пересматривающего свой ключевой бизнес. Ему на смену придут два соруководителя - Грегори Гайетт и Джордж Элхедери.

Акции Tesco Plc дорожают на 4,5% на фоне сообщений о том, что крупнейшая розничная сеть в Великобритании рассматривает продажу своих супермаркетов в Таиланде и Малайзии, в рамках которой активы компании в этих странах могут быть оценены в $9 млрд. Tesco обсуждает возможность продажи супермаркетов с консультантом, при этом Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что компания может начать процедуру продажи в начале следующего года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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