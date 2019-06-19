Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 13:33

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в среду в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:25 МСК опустился на 0,24% и составил 383,86 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени потерял 0,40%, германский DAX - 0,08%, французский CAC 40 - 0,14%. Испанский индекс IBEX 35 упал на 0,46%, тогда как итальянский FTSE MIB подрос на 0,05%.

Европейские фондовые рынки существенно выросли накануне на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и заявлениях президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Между тем заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики и Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, как Китай и другие".

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в следующем твите.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду вечером.

"Прогноз дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики поддерживает краткосрочные настроения на фондовых рынках. При этом в среднесрочной перспективе для дальнейшего роста потребуется решение внешнеторговых проблем между Вашингтоном и Пекином", - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление инфляции в Великобритании. Потребительские цены в Великобритании в мае 2019 года выросли на 2% в годовом выражении после подъема на 2,1% в апреле. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. Такие темпы роста потребительских цен соответствуют уровню, который таргетирует Банк Англии. Относительно апреля потребительские цены в Великобритании выросли на 0,3%, что также оказалось на уровне прогнозов.

Акции бельгийского продуктового ритейлера Etablissementen Franz Colruyt NV подешевели на 13,6%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600, после того как компания предупредила об ухудшении экономической ситуации во Франции и Бельгии.

Цена бумаг Renault выросла на 0,3% на фоне новостей о том, что французский автомобилестроительный концерн может в ближайшее время договориться с японским автопроизводителем Nissan Motor Co. об изменениях в структуре управления Nissan, который долгое время служил источником разногласий между партнерами по альянсу. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, компании могут вынести на голосование на собрании акционеров предложение о создании при совете директоров трех новых комитетов, которые будут заниматься соответственно вопросами аудита, назначением директоров и определением вознаграждений топ-менеджменту.

Бумаги британской Mulberry Group Plc, специализирующейся на производстве эксклюзивных сумок и аксессуаров из кожи, подорожали на 4,7%, несмотря на то, что компания зафиксировала доналоговый убыток в 2019 финансовом году на фоне слабой розничной торговли в Великобритании, отрицательно сказавшейся на ее результатах.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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