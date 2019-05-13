Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 13:02

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы опускается в ходе сессии в понедельник, участники рынка реагируют на провал торговых переговоров США с Китаем и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился к 13:37 мск на 0,55% - до минимальных с конца марта 375,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,07%, французский CAC 40 - на 0,57%, германский DAX - на 0,78%. Испанский IBEX 35 потерял 0,13%, итальянский FTSE MIB - 0,59%.

Как сообщалось, последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что КНР не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

Как следствие, ранее объявленное повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%. Кроме того, Д.Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

В ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующе ответные меры, заявил Лю Хэ, добавив, что взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".

На этих новостях сильнее всего падают акции европейских автопроизводителей и производителей потребительских товаров.

Акции Volkswagen AG дешевеют на 2,8%, BMW - на 2,5%, Peugeot - на 1,9%, Renault - на 1,5%, Volvo Cars - на 1,1%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании Vodafone падает на 4,6% на слухах, что компания планирует снизить дивиденды.

Котировки бумаг британского банка Metro Bank снижаются на 4,2%.

Капитализация E.ON SE увеличивается на 0,1%. Прибыль германского энергетического концерна резко снизилась в первом квартале из-за введения ограничений цен на электроэнергию в Великобритании, однако его выручка выросла.

Акции Swedbank AB дешевеют на 0,7% после того, как комитет по назначениям шведского банка выдвинул двух кандидатов в совет директоров компании и призвал к проведению внеочередного заседания.

Котировки бумаг Centrica Plc выросли на 1,7%. Британская энергетическая компания отчиталась о росте выручки на 54% в первые четыре месяца 2019 года и подтвердила годовой прогноз, несмотря на сложную ситуацию на рынке.

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