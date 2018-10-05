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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:52 05.10.2018 - 11:52

Лондон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе на опасениях по поводу Италии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:26 мск уменьшился на 0,61% и составлял 377,39 пункта. С начала недели значение индикатора уменьшилось на 1,5%.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка снизился на 0,63%, французский CAC 40 - на 0,43%, германский DAX - на 0,68%. Испанский IBEX 35 потерял 0,45%, итальянский FTSE MIB - 0,9%.

Обнародованный на прошлой неделе проект бюджета Италии на следующий год остается главным фактором риска для европейских инвесторов. Документ предполагает, что дефицит бюджета в 2019 году составит 2,4%, что примерно в три раза больше, чем предусматривали планы предыдущего правительства. При этом итальянский госдолг является рекордным в еврозоне, уступая только задолженности Греции.

На этой неделе вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что правительство "ни на миллиметр не отступит" от своего плана по расходам. Вместе с тем итальянские СМИ написали, что власти рассматривают возможность постепенного сокращения дефицита до 2% к 2021 году.

Также в пятницу стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения показателя всего на 0,5%. До этого заказы снижались два месяца подряд.

Акции Unilever в ходе торгов в пятницу в Лондоне снизились на 0,9%, в Амстердаме - на 0,2%. Как сообщалось, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса был вынужден отказаться от своего плана объединения британских и голландских операционных компаний в единую структуру под давлением ряда крупных акционеров.

Цена бумаг французского поставщика строительных материалов Saint-Gobain снизилась на 1,6% на новости о приобретении германского производителя изоляционных материалов Kaimann. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что выручка Kaimann в 2017 году составила 70 млн евро. В фирме работают около 320 человек.

Капитализация Danske Bank AS падает на 9,3% после снижения на 4,6% накануне, когда стало известно, что министерство юстиции США начало расследование в связи с отмыванием денег, произошедшим в эстонском филиале банка. По оценке аналитиков, этот скандал может вылиться для крупнейшего банка Дании в штраф на несколько миллиардов долларов США.

Котировки акций оператора спутникового телевидения Eutelsat Communications подскочили на 6,2% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации по бумагам компании.

Стоимость бумаг норвежского производителя алюминия Norsk Hydro выросла на 3,9% на планах инвестировать $100 млн в расширение производства на заводе в США.

Между тем рыночная стоимость горнодобывающей компании Antofagasta снижается на 4,9%, германского интернет-провайдера United Internet - на 3,8%.

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