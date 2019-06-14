Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 13:00

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы торгуются в минусе в пятницу из-за худших, чем ожидалось, макроэкономических статданных из Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:22 МСК понизился на 0,68% и составил 377,76 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,3%, германский DAX - на 0,7%. Испанский индекс IBEX 35 потерял на 0,45%, итальянский FTSE MIB - 0,35%.

Как сообщалось, объем промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 5% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 5,4% в апреле. Рост показателя стал минимальным с 2002 года, эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 5,5%.

Тем временем розничные продажи выросли в мае на 8,6% в годовом выражении после повышения на 7,2% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали менее значительного увеличения - на 8,1%.

Инвестиции в основные активы в Китае в январе-мае повысились на 5,6%, сообщило ГСУ. В январе-апреле подъем составлял 6,1%, и аналитики ожидали сохранения темпов роста на прежнем уровне.

Слабые статданные являются еще одним свидетельством замедления роста китайской экономики, что негативно сказывается на мировых рынках в целом.

Особенно сильно отреагировали акции европейских финансовых компаний. Акции британского банка HSBC дешевеют на 0,9%, испанского Banco Santander - на 0,8%.

Кроме того, в пятницу стало известно, что темпы роста потребительских цен во Франции в мае замедлились до 1,1% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в апреле. Относительно марта цены увеличились на 0,1%, аналитики ожидали роста на 0,2%.

Также инвесторы оценивают новость о том, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании.

Джонсон набрал 114 голосов и лидирует с большим отрывом. Второе место в голосовании занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами. Всего по итогам первого тура голосования достаточную поддержку для продолжения участия в борьбе получили семь кандидатов из 10.

Бумаги европейских производителей полупроводников дешевеют после того, как их американский конкурент Broadcom Inc. понизил годовой прогноз выручки до $22,5 млрд с $24,5 млрд из-за ограничений на деятельность Huawei в США.

"Очевидно, что торговый конфликт США и Китая, в том числе запрет в отношении Huawei, создает экономическую и политическую неопределенность", - сказал глава Broadcom Хок Тан в ходе телеконференции с аналитиками.

Котировки акций германского чипмейкера Infineon Technologies опускаются на 5,3%, нидерландского STMicroelectronics - на 3,8%, австрийского AMS AG - на 6,3%.

Цена бумаг германского автопроизводителя Volkswagen AG (VW) снижается на 0,9% после того, как компания сообщила о планах предложить инвесторам в рамках первичного размещения (IPO) до 15% акций своего подразделения Traton SE, занимающегося выпуском тяжелых грузовиков и автобусов.

Volkswagen оценила акции в диапазоне от 27 евро до 33 евро за бумагу, что в целом позволит привлечь до 1,9 млрд евро.

Капитализация химкомпании Bayer уменьшается на 0,7% на новости, что концерн планирует инвестировать порядка 5 млрд евро в течение ближайшего десятилетия в разработку альтернатив своему средству от сорняков, содержащему глифосат. Этот препарат стал причиной более 13 тыс. исков в США из-за своих потенциально канцерогенных свойств.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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