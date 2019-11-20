Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 11:47

Лондон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:59 МСК опустился на 0,71% и составил 402,62 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени упал на 1,09%, германский DAX - на 0,91%, французский CAC 40 - на 0,66%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,64% и 0,48% соответственно.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле, сообщают американские СМИ.

"Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу.

США в рамках торгового спора уже обложили пошлинами китайские товары на $500 млрд, Китай в ответ ввел пошлины на американские товары стоимостью $110 млрд.

Тем временем Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США (22:00 МСК).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в США в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о возможных побочных эффектах проводимой им мягкой денежно-кредитной политики. Как говорится в полугодовом докладе о финансовой стабильности, опубликованном в среду, низкие процентные ставки способствуют принятию чрезмерных рисков со стороны инвестиционных фондов и страховщиков, а также на некоторых рынках недвижимости.

"Хотя низкие процентные ставки поддерживают экономику в целом, мы также отмечаем усиление рискованного поведения, которое может создать проблемы для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе", - заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

Акции Kingfisher Plc подешевели на 5,3%, так как британский ритейлер отчитался о падении сопоставимых продаж в третьем квартале на 3,7%.

Цена бумаг германской финтех-компании Wirecard AG снижается на 3,7% после того, как немецкая газета Handelsblatt сообщила, что аудиторская фирма EY отказалась от выдачи аудиторского заключения "дочке" Wirecard в Сингапуре за 2017 год, сославшись на нарушения.

В то же время бумаги итальянского финтех-стартап Nexi SpA прибавляют в цене почти 3% на фоне сообщений итальянских СМИ о том, что банк Intesa Sanpaolo ведет переговоры о стратегическом партнерстве с компанией. Котировки Intesa Sanpaolo опускаются на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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