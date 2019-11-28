Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 10:45

Лондон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск опустился на 0,18% и составил 409,06 пункта.

Британский индекс FTSE 100 упал на 0,52%, германский DAX - на 0,33%, французский CAC 40 - на 0,28%. Испанский IBEX 35 подрос на 0,02%, а итальянский FTSE MIB потерял 0,19%.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили, в частности, законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР.

"Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

Акции British American Tobacco Plc (BAT) дешевеют на 1,2%, поскольку табачная компания предупредила, что потенциальные меры борьбы с курением электронных сигарет отрицательно скажутся на ее выручке в текущем году, даже несмотря на то, что это повышает прибыль в сегменте стандартных табачных изделий.

Цена бумаг Remy Cointreau SA, второго по величине производителя алкоголя во Франции, снижается на 2,5%, после того как компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии 2019-2020 финансового года, но сообщила, что по итогам года ожидает лишь небольшого органического роста операционной прибыли брендов группы.

Бумаги германской энергетической компании Innogy теряют в цене 0,5%, так как она ухудшила годовой прогноз, сославшись на воздействие структурных изменений, связанных с ее поглощением концерном E.ON.

Рыночная стоимость британской финансовой компании Virgin Money Ричарда Брэнсона подскочила на 21,3%, после того как она дала обнадеживающий прогноз на 2020 год, несмотря на то, что прибыль в 2019 году не оправдала ожиданий и компания отменила выплату дивидендов.

Капитализация британской химкомпании Johnson Matthey уменьшилась на 1,3% на фоне снижения рейтинга ее бумаг аналитиками J.P. Morgan.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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